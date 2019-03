Søndag kveld rykket politiet i Øst ut til Rakkestad etter melding om at et mann i 60-årene skal ha slått til to unge gutter.



Mannen er pågrepet.

Guttene skal ha tatt seg inn i et ulåst, ubebodd hus.



– To gutter, begge 14 år gamle, tok seg inn i et hus som ifølge dem var ulåst. Der inne traff de mannen i 60-årene, som da skal ha slått dem. Han skal ha tilgang til huset, og hatt nøkler, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidstrikt.

Som følge av slagene knakk en av guttene nesen.

Guttene er avhørt, mens mannen i 60-årene vil bli avhørt mandag.