Erdogan erklærer valgseier

– Folket har gjort oss til nummer én i et valg for 15. gang, sa Erdogan til sine tilhengere fra balkongen til AKPs hovedkvarter søndag kveld. Han erklærte samtidig seier i 778 kommuner – 56 prosent av alle kommunene i Tyrkia.

Alle stemmene er foreløpig ikke talt opp, men det ser ut til at AKP taper i hovedstaden Ankara.

President Erdogan og AKP har så langt vunnet hvert eneste valg i Tyrkia siden 2002, og partiet har hatt jerngrep om Ankara de siste 25 årene.

Store økonomiske problemer i landet har imidlertid ført til langt mer spenning rundt årets valg. Nettopp økonomisk vekst har vært grunnsteinen for AKPs tidligere valgseire.

Storby-tap

Da rundt nær 99 prosent av stemmene var talt opp, ledet Erdogans allianse med 51,67 prosent av stemmene nasjonalt, mot opposisjonen som har fått 37,53 prosent, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu s opptelling. MHP inngår i AKPs allianse.

I Ankara leder imidlertid opposisjonen med 50,89 prosent av stemmene, mens Erdogans pari har så langt fått 47,06 prosent av stemmene.

– Hvis det er noen mangler, er det vår plikt å korrigere dem, sa Erdogan til tilhengere i Ankara etter at det ble kjent partiet hans ser ut til å tape kampen om byen.

Analytikerne sa før valget at AKP heller ikke kan være helt sikker på seier i Istanbul – som med sine 15 millioner innbyggere regnes som Europas største by. I storbyen er det så langt svært jevnt mellom CHP og AKP – henholdsvis 48,65 prosent og 48,70 prosent.

Søndag kveld erklærte opposisjonen seier i Istanbul, men rivalene i AKP har også påberopt seg seier i storbyen. Det endelige resultatet har ikke blitt kunngjort av den statlige valgkommisjonen.

Økonomiske utfordringer

En viktig årsak til at Erdogan ser ut til å miste makten over Ankara er de økonomiske problemene som Tyrkia sliter med. Valutaen lira begynte nylig å falle igjen, noe som vekket minner om den tyrkiske valutakrisen i fjor. Inflasjonen er på nesten 20 prosent, og arbeidsledigheten var i desember den høyeste på nesten ti år.

– Jeg er sjefen for økonomien og presidenten i dette landet, sa Erdogan da han forsøkte å berolige sine tilhengere på et valgkampmøte lørdag. Tidligere har han hevdet at svingningene i valutakursen skyldes et komplott som USA står bak.

Forholdet mellom NATO-landene USA og Tyrkia har vært vanskelig de siste årene, blant annet fordi de har støttet ulike væpnede grupper i krigen i Syria.

Håper krisen løses

– Økonomien er forferdelig, den er kaputt, sa Husnu Acar (53) etter å ha avgitt stemme på en skole i utkanten av Istanbul søndag.