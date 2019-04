Rosenborgs beskjed til fansen: – Det vil ta tid

Bodø/Glimt - Rosenborg 2-0

Seriepremieren til Rosenborg var nok ikke særlig betryggende for dem med et hjerte i klubben.

Norges kanskje største gullkandidat ble rett og slett herjet med av Bodø/Glimt søndag. Nå ber RBK-leiren fansen om å være tålmodig.

– Det vil ta litt tid, det gjør det uansett lag. Og når det kommer nye ideer og nye måter å spille på, så hadde det vært naivt å tro at vi skulle skutt ut av startrampen, vunnet de ti første kampene og briljert prestasjonsmessig, sier Pål André Helland til TV 2.

Han forstår kravene fra RBK-fansen og har følgende beskjed til dem:

– Når du spiller i Rosenborg så er det forventet tre poeng, og det er forventet gode prestasjoner. I dag fikk de (fansen) ingenting, så det er det virkelig, virkelig bare å beklage, sier Helland og fortsetter:

– Så må jeg dessverre si at det kommer sikkert til å ta litt tid, men forhåpentligvis klarer vi å prestere veldig mye bedre og ta en god del tre-poengere på veien, sånn at vi skal være med oppi der. Sånn som det er nå, lugger det litt, og da er det ekstremt viktig at vi får den støtten som vi kanskje ikke fortjener. Som gjør at vi klarer å grave frem og hente ut litt, hva skal jeg si, uante krefter. For det betyr veldig mye når det klabber litt.

Horneland: – Skjønner at det blir stilt spørsmålstegn

Eirik Horneland var ikke fornøyd med noe etter tapet for Bodø/Glimt. RBK-treneren etterlyste særlig samspill etter kampen.

– Kommer seriestarten for tidlig?

– Nei, seriestarten kommer på akkurat det tidspunktet som vi visste den ville komme på. Vi har rett og slett ikke fått det til på den tiden vi har hatt, og med tanke på den prestasjonen vi gjorde i dag, så er vi jo fryktelig langt i fra, sier Horneland like etter kampen søndag.

– Begynner det å spre seg noe panikk allerede nå?

– Det er ikke noe panikk hos meg. Men jeg skjønner at det blir stilt spørsmålstegn. Det skjønner jeg absolutt. For vi klarte ikke å være brutale nok i angrepsspillet, vi klarte ikke å bryte nok igjennom motstanderen og vi klarte ikke å produsere nok målsjanser, oppsummerer RBK-treneren.

Han har full forståelse for om fansen er misfornøyd.

– Vi må ta den støyten som kommer. Det vil komme en støyt, for vi er ikke gode nok, og da må vi tåle å stå i det, understreker Horneland.