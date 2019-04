Se sammendraget i vinduet øverst!

Da Liverpool i vinter mistet forspranget på sju poeng til Manchester City, ble det spekulert på om det var tittelnerver som preget Merseyside-klubben.

Deler av skylden ble lagt på et meget kravstort publikum, som er sulteforet på å se klubben ta sitt første Premier League-trofé.

Da Tottenham utlignet på Anfield, var imidlertid ikke stemningen blant supporterne like nervøs som den har pleid å være etter å ha fått en i fleisen.

Det mener Jürgen Klopp.

– Det var en stor forandring, og en stor forbedring. Du må bli vant til situasjonen, sier tyskeren til Sky Sports, og sikter til den nervepirrende tittelkampen.

– Vi må kjempe som galninger. I dag var supporterne fantastiske. Det var en utrolig atmosfære. De var her for å hjelpe oss. Og det hjalp, fortsetter han.

– De reagerer motsatt

Han får støtte av TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– I og med de forventningene og det presset, er det et ekstra element. Ingen kan si at Manchester City har det samme presset på seg for å vinne en Premier League-tittel, for de har gjort det så mange ganger før, påpeker Stamsø Møller i Premier League-studio.

– For Liverpool er det en enorm sult. Spillerne vet om det, og Klopp vet om det. Du merker det på hele arenaen. Når Tottenham scorer virker det som de knekker. Men tilfellet denne sesongen har jo vært at det virker som Liverpool faktisk reagerer motsatt, at de faktisk snur de jevne kampene til sin fordel. Foreløpig ser det ut som at de er veldig klare for det, mener TV 2s fotballekspert.

– Vil være et eventyr eller mirakel

Merseyside-klubben har to poeng å gå på til Manchester City, men har én kamp mer spilt. Tittelrivalen spiller hengekampen mot Cardiff på onsdag.

Klopp mener at Liverpool kjemper om tittelen med «verdens beste lag».

– Situasjonen er slik: Hvis – hvis – vi kan ende opp med å havne først, må det være et slags eventyr eller mirakel, eller noe slikt. City vant i fjor. De er fortsatt ganske gode, og ser ut som at de er fulle av grådighet og ønske om å vinne, sier Liverpools manager til Sky Sports.

Serielederen har allerede overgått forrige sesongs poengfangst, der de endte opp med 75. Vinner de resten av kampene, ender de opp med 97 poeng. Skulle de likevel bli nummer to, vil de overgå Tottenhams bitre rekord fra 2016/17-sesongen med god margin.