Sarpsborg - Molde 1-1 (0-0)

Seriepremiere og Moldes første kamp uten Ole Gunnar Solskjær. Det så lenge ut til å ende med tap, men like før slutt fikk Molde et tvilsomt frispark og sikret ett poeng til gjestene fra Molde.

– Dette er nok Molde mer fornøyd med enn Sarpsborg, sier TV 2s ekspert Erik Huseklepp i studio.

Nære for Eikrem

Etter 12 minutter kom kampens første store sjanse, og den signert Magnus Wolff Eikrem og Molde. Men midtbanespillerens skudd gikk like over mål. Drøye ti minutter senere kom sjanse nummer to for Eikrem, men alene med Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasyutin ble han for nølende.

Eikrems sjanser ble de største til Molde i den første omgangen. Moldenserne maktet ikke å produsere noe særlig mer enn det.

Sjansebonanza for Sarpsborg

Sarpsborg på sin side hadde flust av muligheter til å ta ledelsen før pause. Nærmest var kanskje Joachim Thomassen etter halvtimen spilt. Etter et innlegg fra Jonathan Lindseth fikk Thomassen stå helt alene, og det foran åpent mål. Men fra skrått hold gikk avslutningen fra Thomassen over.

Sarpsborgs sjanser kom som perler på snor, og det var overraskende at lagene gikk til pause på 0-0.

– Sarpsborg har soleklart vært det beste laget de første 45 minuttene, oppsummerer TV 2s ekspert Jesper Mathisen i studio.

Drømmedebut for Lindseth

Sarpsborg var ikke like imponerende etter pause som de var de første 45 minuttene, men Molde hadde på sin side ikke økt sjansestatistikken heller.

I det 68. spilleminutt satt i hvert fall ballen i nettmaskene for vertene. Matti Lund Nielsen serverte Lindseth som ventet på rundt 16 meter. Skuddet satte Sarpsborg-debutanten til side for Andreas Linde i Molde-buret, og dermed ledet Sarpsborg 1-0 i serieåpningen.

Molde måtte jage utlikning og serverte noen nesten-sjanser etter Sarpsborg tok ledelsen. Men det helt store ble det ikke. Med ti minutter igjen på klokken, begynte gjestene fra Molde å få dårlig tid.

Sen utlikning

Og etter å ha slitt med å skape sjanser, fikk Molde scoringen de trengte like før slutt. Eirik Ulland Andersen slo inn et omdiskutert frispark og i boksen ventet Eikrem som stusset ballen i mål.

Det endte 1-1 og Molde fikk med seg ett poeng i seriepremieren.