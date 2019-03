Liverpool vant etter klønete selvmål: – For et løft i tittelkampen

Saken oppdateres!

Tottenham var, basert på tabellposisjon, den tøffeste motstanderen Liverpool hadde igjen i den nervepirrende Premier League-avslutningen.

Liverpool tok ledelsen tidlig ved Roberto Firmino, men Lucas Moura stilnet Anfield da han utlignet midtveis i andre omgang.

I det 90. spilleminutt scoret Liverpool vinnermålet. Mohamed Salah headet rett på Hugo Lloris fra skrått hold. Tottenham-keeperen glapp ballen, og Toby Alderweireld, som stod like ved, snublet ballen i eget mål.

– Tenk for et løft dette vil være i tittelkampen, kommenterte Øyvind Alsaker.

Petter Myhre mener at Lloris må ta skylden for selvmålet.

– I utgangspunktet er det en dårlig heading av Salah, som Lloris dessverre kløner til sammen med Alderweireld. Det er egentlig utilgivelig. Han bør ha god kontroll på den, sier Myhre i TV 2s Premier League-studio.

Merseyside-klubben er nå to poeng foran Manchester City, men har én kamp mer spilt. Tittelrivalen spiller hengekampen mot Cardiff på onsdag.

– Med uavgjort hadde det vært klar fordel for Manchester City, men nå er det åpent. City skal spille mot Tottenham, og mot begge lagene de tapte for i Crystal Palace og Leicester. De har hatt en tendens til å lage trøbbel for begge topplagene som har vært så suverene denne sesongen. Liverpool har Chelsea igjen, men ellers ser det ganske lyst ut for dem, vurderer TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Perfekt innlegg

Liverpool fikk en drømmestart på oppgjøret. Andy Robertson svingte ballen inn i feltet fra venstrekanten. Roberto Firmino hadde funnet rom mellom Tottenhams midtstoppere, og stanget Liverpool i ledelsen etter kvarteret spilt.

Det var Robertsons niende målgivende pasning for sesongen. Andy Hinchliffe og Leighton Baines er de eneste forsvarerne som har slått flere i Premier League, begge med elleve.

– Det er nydelig. Han er sjefservitøren, og har utviklet seg til å bli en utrolig god back begge veier, kommenterer Simen Stamsø-Møller i TV 2s Premier League-studio.

Lagene gikk til pause uten at Tottenham hadde notert seg for et skudd på mål. Bortelaget var imidlertid nær scoring ved to anledninger etter at Liverpool-keeper Alisson rotet det til for seg selv, men vertene slapp unna med skrekken.

Tottenham dominerte

Ti minutter ut i andre omgang reddet Robertson Liverpool i motsatt ende. Harry Kane avsluttet fra skrått hold, og Alisson slo ballen ut i feltet. Christian Eriksen fikk en eventyrlig sjanse til å skyte med keeperen ute av posisjon, men Liverpools venstreback fikk kastet seg foran skuddet.