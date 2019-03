Blytung sesongåpning for Rosenborg: – Ingenting som tydet på at de skulle ta gull

Perletreff av Konradsen

I kaldt vær og én plussgrad, ga ikke førsteomgang særlig mer lunk til de fremmøtte på Aspmyra. For det var sjansefattig store deler av de første 45 minuttene.

Helt til den satt for hjemmelaget like før pause. Brede Moe spilte videre til Morten Konradsen som sendte avgårde et kraftskudd med høyrefoten. Ballen suste inn bak en Østbø, som akkurat fikk noen fingertupper på ballen.

Dermed tok Bodø/Glimt ledelsen over den største gullfavoritten, like før de skulle inn i garderoben. Det gjorde nok pausepraten langt lystigere for Glimt-trener Kjetil Knutsen.

2-0 til Glimt

Like etter pause stanget Alexander Søderlund ballen i mål for Rosenborg, men ble annullert for offside.

Få minutter senere var spissen nære ved å stange inn igjen, men denne gangen gikk ballen over mål.

Så vartet Bodø/Glimt opp med pen angrepsfotball. Geir André Herrem spilte igjennom Amor Layouni, som sendte ballen i venstre hjørnet bak en sjanseløs Østbø i RBK-målet.

– 2-0 scoringen varmet Aspmyra-publikumet, for dette var Bodø/Glimt på sitt aller beste. Layouni sin avslutning var god og effektiv, og når den kom på første berøring var det vanskelig for keeper, oppsummerer Mathisen.

Bodø/Glimt fortsatte å presse Rosenborg, og gjestene slet med å få tak på de gulkledde. Derimot hadde Glimt et godt tak på RBK.

Mot slutten av kampen la hjemmelaget seg lavt, og RBK hadde problemer med å komme seg igjennom et kompakt Glimt.

To minutter før fulltid hadde Håkon Evjen sjansen til å øke til 3-0 for Glimt, men Østbø reddet Rosenborg for et ekstra baklengsmål.

Det endte 2-0 til Glimt som rett og slett herjet med Rosenborg i seriepremieren.