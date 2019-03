Alexander Kristoff ble søndag tredje nordmann til å vinne Gent-Wevelgem sammenlagt.

Thor Hushovd vant den belgiske klassikeren i 2006, mens Edvald Boasson Hagen vant i 2009.

UAE-rytteren var råsterk de siste hundre meterne og blåste fra alle, inkludert sin egen kaptein Fernando Gaviria.

– Fernando var der også og han gjorde et godt løp, men han fortalte meg de siste kilometerne at han ikke følte seg så bra og ba meg kjøre for egne sjanser. Planen var egentlig at jeg skulle opptrekk for ham. Jeg fant et godt hjul å følge, og i spurten var jeg den sterkeste, sier nordmannen til arrangøren rett etter målgang.

– Det er en fantastisk seier for meg. Det er egentlig det samme hvordan det går i vår-klassikerne nå etter denne triumfen. Jeg føler meg bra, og merker at formen er i anmarsj før Flandern. Dette rittet er litt mindre enn Flandern rundt, men er uansett en av de aller største triumfene i min karriere.

– Jeg var sliten og det var tungt fra starten, men jeg visste at alle andre også var slitne. Jeg vet at jeg har en god spurt når alle er slitne.

TV 2s ekspert Johan Kaggestad lot seg imponere over måten Kristoff tok seieren på.

– Det var en veldig solid seier og veldig betimelig. Den kom på rette tidspunkt. Han virket knallsterk gjennom hele dagen og kjørte usedvanlig bra hele veien.

Kaggestad mener også at det virker som at samarbeidet med Gaviria fungerer som det skal.

– De er ærlige. Gaviria gir beskjed om at han ikke føler seg bra. Da er det viktig at Kristoff er ærlig tilbake den dagen det gjelder ham. Da kan de bli et meget godt par. Med denne seieren går Kristoff bort fra å være nummer to. Nå er de sidestilt. Han går inn i Flandern rundt som vinner av Gent-Wevelgem. Dette lover svært godt for resten av vårklasikerne og Flandern på søndag.​

Grøndahl Jansen hentet like før mål

Amund Grøndahl Jansen også med i tetgruppen da den belgiske klassikeren skulle avgjøres søndag.

Begge nordmennene var svært aktive gjennom dagen, og Grøndahl Jansen gjorde nok en gang en kjempejobb for Jumbo-Visma-laget, og søndag fikk han endelig kjøre for egne sjanser.

Han slang seg med på det som var av angrep den siste milen, og idet det gjensto fem kilometer kom 25-åringen løs sammen med tre andre ryttere: Jasper Stuyven, Jack Bauer og Sebastian Langeveld.

Men gruppen ble kjørt inn like før målstreken. Da ble det en spurt fra et samlet felt.

Der var Kristoff suveren. ​

Kaggestad er svært imponert over Grøndahl Jansens kjøring.

– Vi må ikke glemme ham oppi det hele. Han var fantastisk, og blir jo omtrent hentet på målstreken. Strålende kjørt nok en gang.