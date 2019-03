LO og NHO klarte ikke å bli enige om årets lønnsoppgjør, og på onsdag førte heller ikke den frivillige meklingen frem.

I helgen møtes partene til mekling og ved midnatt, søndag, går fristen ut. Blir ikke partene enige betyr det storstreik fra 1. april.

Den eventuelle streiken vil omfatte 23 000 LO-organiserte innenfor forskjellige bransjer. På nho.no viser en oversikt at 33 bryggerier og bryggeriavdelinger vil bli rammet av en eventuell streik. Det innebærer de største bryggeriene i Norge som Ringnes, Aass, E.C Dahls og Coca-Cola for å nevne noen. Det kan i verste fall føre til ølmangel.

– Dårlig tidspunkt

Petter Nome er direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, han sier det blir vanskelig å si noe om når det eventuelt blir tomt for øl i butikkhyllene.

– Med en streik vil det bli tynnere i hyllene, men vi oppfordrer folk til ikke å hamstre. Ha is i magen, det er ingen grunn til panikk, sier Nome.

Skulle det bli streik mener Nome at den kommer på et dårlig tidspunkt.

– Det er klart vi er redde for påsken. Blir det streik så kommer den på et ugunstig tidspunkt i forhold til at det snart er påske og vår.

Videre forteller Nome at det er de mest populære øl-merkene som eventuelt vil bli utsolgt først.

– Folk kan bli nødt til å teste nye merker hvis det blir en storstreik.

Her er noen av bransjene som rammes: Renhold: Rundt 1000 renholdsarbeidere over store deler av landet kan tas ut i en streik. Det kan gå utover renholdet i bedrifter i privat sektor som benytter renholdstjenester.

Rundt 1000 renholdsarbeidere over store deler av landet kan tas ut i en streik. Det kan gå utover renholdet i bedrifter i privat sektor som benytter renholdstjenester. Vektertjenester: Rundt 1600 vektere kan tas ut i streik. Dette vil ramme Nokas og Securitas.

Rundt 1600 vektere kan tas ut i streik. Dette vil ramme Nokas og Securitas. Frisører: 449 frisører fordelt på 157 salonger tas ut i en eventuell streik.

449 frisører fordelt på 157 salonger tas ut i en eventuell streik. Øl, brus, og sjokolade: Forsyningen av øl, vin, og brennevin til alle salgspunkter rammes ved en eventuell streik. Produksjonen av kaffe, sjokolade og snacks stanses. Se alle bedriftene som kan tas ut i steik på LOs hjemmesider.

Stanser produksjonen ved streik

Blir det storstreik vil Ringnes ta ut 500 ansatte i streik. Det betyr at selskapet stanser produksjon og utkjøring av varer. Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard tror ikke kundene vil merke streiken de første dagene.

Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard håper partene kommer til enighet. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Skulle storstreiken pågå i flere dager så vil kundene se at butikkhyllene tømmes for produkter som øl, brus og vann, sier Bruusgaard.

– Er utepilsen i fare?

– Vi håper partene kommer til enighet i løpet av kvelden og at verken utepilsen og den vanlige pilsen er i fare, sier Bruusgaard.