​Se Callum Hudson-Odoi imponere for England i vinduet øverst.

Callum Hudson-Odoi har vært et av få lyspunkt for Chelsea-fansen denne sesongen.

Det til tross for at manager Maurizio Sarri knapt har brukt 18-åringen, som har vært sterkt ønsket av blant andre Bayern München.

Innrømmet at han ikke så kampen

Gareth Southgate viste imidlertid tenåringen stor tillit da han tok ham ut til EM-kvalifiseringskampene mot Tsjekkia og Montenegro. Kantspilleren fikk et innhopp hjemme mot Tsjekkia og startet i heksegryten i Podgorica.

Det gjorde han med bravur. Unggutten storspilte og sto blant annet bak 2-1-scoringen til Ross Barkley.

Da trodde mange at Sarri ville svare med å gi spilleren mer tillit og offentlig ros. Men italieneren var dønn ærlig på pressekonferansen før kampen mot Cardiff.

– Jeg så bare 20 minutter. Jeg hadde 14 spillere på landslagsoppdrag, og kan ikke se 20 kamper. Jeg så bare 20-25 minutter av England-kampen, og Callum startet ikke bra på høyrekanten. Han gjorde det veldig bra med en gang han ble flyttet til venstrekanten. Jeg kjenner ham veldig godt, og jeg vet han foretrekker å spille der, sa Sarri.

– Dette er noe av det største han kan oppleve

Det fikk mange til å reagere. Sky Sports ekspert Jamie Carragher var regelrett rystet over Sarris innrømmelse på sending før Cardiff-kampen. En kamp Hudson-Odoi nok en gang måtte belage seg på å starte på benlen til tross for at Eden Hazard ble hvilt.

– Mitt problem med det Sarri sa, og det som virkelig får meg til å reagere, er at jeg setter meg inn i spillerens situasjon. Han sa han hadde kun sett 20 minutter, og de 20 minuttene han så hadde han ikke engang spilt så bra. Dette er en gutt som debuterer på landslaget!

– Først og fremst: Hvorfor ser du ikke hele kampen? Du kan argumentere med at han har mange Chelsea-spillere å følge med på som spilte samtidig, men han trenger ikke se på dem. De er erfarne. Dette er en ung gutt, fikser han presset som medfører ved å spille for England? Dette er en spiller han prøver å beholde i klubben. Så ikke bare avfeid denne unge spillerens debut på landslaget. Dette er kanskje noe av det aller største han vil oppleve som ung spiller, sier en engasjert Carragher.

– Ledelsen må riste oppgitt på hodet

Eksperten tror Chelsea-ledelsen er uenig med Sarri.

– Jeg kan se for meg at folk i ledelsen hører det Sarri sier og rister oppgitt på hodet. Jeg vil ikke være overrasket hvis Chelsea-ledelsen ringte Hudson-Odois agent for å prøve å roe ned situasjonen.

– Og selv om du ikke har sett kampen, og ikke synes at Hudson-Odoi har spilt bra: Vær smart, bruk hjernen din og si at du har sett den. Gi gutten litt ros. Men at han avfeide han slik i stedet. Jeg synes det var en idiotisk ting å si.