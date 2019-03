Samantha (21) trodde hun gikk inn i en Uber – 14 timer senere ble hun funnet drept

Hendelsen skjedde i den amerikanske byen Columbia i delstaten South Carolina natt til fredag.

Den 21 år gamle studenten Samantha Josephson hadde mistet vennene sine etter en kveld ute på byen, og bestemte seg for å bestille en Uber for å komme seg hjem.

Etter en stund kom det en mørk bil av merket Chevrolet Impala. Studenten trodde dette var bilen hun hadde bestilt, og gikk derfor inn. Det fortalte politisjef W.H «Skip» Holbrook under en pressekonferanse.

– Vi vet at hun bestilte en Uber, og at hun ventet på at bilen skulle komme. Vi tror at hun gikk inn i denne bilen ved en feil, sa politisjefen.

Det skriver CNN.

Ringte politiet

Josephson sine venninner ble bekymret da de ikke hadde hørt noe fra 21-åringen fredag morgen, og de bestemte seg for å ringe politiet rundt klokken halv to.

Politiet besluttet raskt å iverksette en etterforskning. Drøye to timer etter at venninnene meldte Samantha savnet, fant kalkunjegere et lik i et skogsområde i Clarendon County, rundt 14 mil unna hvor studenten sist ble observert.

Liket viste seg senere å være 21 år gamle Samantha Josephson.

Politiet satte i gang et omfattende søk etter bilen 21-åringen hadde gått inn i. Lørdag observerte politibetjentene bilen, og den ble stoppet.

Mann pågrepet

Da sjåføren ble bedt om å gå ut av bilen forsøkte han å rømme, men han ble raskt tatt igjen av politiet. En 24 år gammel mann ble pågrepet og siktet for drapet på Samantha Josephson.

Politisjef Holbrook opplyste på pressekonferansen at bilen ble undersøkt, og at blodet til den 21 år gamle studenten ble funnet i passasjersetet og i bagasjerommet.

Telefonen til studenten ble også funnet i bilen.

CNN har forsøkt å få en kommentar fra Uber, men de ønsker ikke å kommentere saken. På hjemmesiden til transportnettverket anbefaler de alle sine kunder om å sjekke at registreringsnummeret stemmer, og at bildet og navnet til sjåføren stemmer med det som står opplyst i applikasjonen når du bestiller.

Samantha Josephson sin far bekreftet datterens dødsfall på Facebook med et rørende innlegg på lørdag.