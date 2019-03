Catalonia rundt ble avsluttet søndag med en etappe som startet og avsluttet i Barcelona.

Adam Yates lå på 2. plass sammenlagt, 14 sekunder bak Miguel Angel Lopez. Og briten gikk virkelig «all in» for seieren. 20 kilometer før mål, angrep han fra feltet, og fikk med seg tvillingbror Simon.

De to Mitchelton Scott-rytterne kjørte råsterkt i front, vel vitende om at noen få sekunders luke kunne være nok med ti bonussekunder i potten for vinneren av etappen.

På den siste runden inne i Barcelona var Simon tom, og Adam måtte gjøre jobben alene de siste tolv kilometerne.

Det ble for tungt. Lopez fikk uvurderlig hjelp av Sky som satte seg frem for å kjøre for sin kandidat Egan Bernal.

Men vinneren av etappen ble Davide Formolo. Italieneren gikk solo tidlig på etappen og holdt unna på imponerende vis. Og Enric Mas og Rafal Majka tok resten av bonussekundene.

Det var Lopez meget fornøyd med. Colombianeren holdt unna for alle angrep og ble dermed sammenlagtvinner av Catalonia rundt. Adam Yates tok 2. plassen, mens Egan Bernal fikk den siste plassen på podiet.​​