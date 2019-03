Nord-Korea sier de krever en etterforskning av hendelsen, og at de følger nøye med på rykter om at FBI kan ha en finger med i spillet.

– Et alvorlig terrorangrep skjedde 22. februar, hvor en væpnet gruppe angrep DPRK-ambassaden i Spania, sier en talsperson i uttalelsen.

DPRK er kort for Democratic People's Republic of Korea. BBC skriver at minst to internasjonale etterlysninger har blitt utstedt etter hendelsen i februar.

Stjal datamaskiner

22. februar brøt ti væpnede menn seg inn i Nord-Koreas ambassade i Madrid. De skal ha bundet ansatte ved ambassaden fast før de tok med seg dokumenter, datamaskiner, harddisker, minnepinner og en telefon.

Hendelsen skjedde bare dager før den amerikanske presidenten Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Hanoi.

RAIDET: Nord-Koreas ambassade i Madrid. Foto: Bernat Armangue (Scanpix)

Parallelt med møtet utpekte en gruppe avhoppere fra Nord-Korea seg til eksilregjering for et fritt Nord-Korea. Denne gruppen, kjent som Cheolima Civil Defense (CCD), har tatt på seg ansvaret for angrepet på ambassaden i Madrid.

Cheolima Civil Defense

Organisasjonen Cheolima Civil Defense (CCD) dukket opp i 2017 da den la ut en video på nettet av Kim Han-sol, sønnen til Kim Jong-uns drepte bror, og sa den garanterte for den unge mannens sikkerhet.

Gruppen tilbyr også hjelp til personer som prøver å hoppe av fra regimet i nord.

20. mars la gruppen ut en video av det som antas er angrepet på den Nord Koreanske ambassaden i Spania. Videoen ble publisert på CCDs hjemmeside. Der ser man blant annet at de maskerte mennene knuser bilder av Kim Jong-un.

– Ned med Kims familiestyre! Vi reiser oss for folket vårt! Lenge leve et fritt Joseon, skriver de under videoen.

Joseon er en eldre betegnelse på Korea.