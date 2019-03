Monegaskeren har bare kjørt én sesong i Formel 1, og har inntil videre en femteplass som sin beste plassering.

Lørdag sikret Leclerc seg sin første pole position som tidenes nest yngste. Bare lagkamerat i Ferrari, Sebastian Vettel, har vært yngre.

– Jeg slet med meg selv

I et intervju med den britiske avisen The Times skrur Leclerc tiden to år tilbake, og åpner opp om hvordan han løy for sin døende far.

Harve Leclerc, selv en habil sjåfør på 90-tallet, var rammet av kreft. Hans store drøm var en dag å få se sønnen sin kjøre for Ferrari.

Da det var åpenbart at Harve Leclerc bare hadde noen uker igjen, i juni 2017, bestemte sønnen seg for å fortelle det han kaller en hvit løgn. Han var forespeilet et fast sete i Formel 1 for 2018-sesongen, men hadde ikke fått en kontrakt.

Da kjørte Charles Leclerc Formel 2.

– Jeg fortalte ham at jeg hadde signert da jeg ikke hadde det. Jeg ville glede ham. Jeg slet med meg selv i etterkant, og om det var det rette å gjøre, forteller 21-åringen til The Times.

– Jeg tilgav meg selv

Bare tre dager etter farens bortgang måtte en da 19 år gammel Charles Leclerc reise til Baku for å kjøre Formel 2, ifølge BBC. Han vant det første løpet. Monegaskeren vant også det andre, men ble flyttet ned til andreplass etter å ha fått tidsstraff.

– Det var veldig tøft å takle. Jeg mistet ham på onsdagen rett før løpet, så det var veldig ferskt. Jeg fortalte meg selv at jeg skulle kjøre for ham, og at han definitivt ikke ville ha ønsket at jeg skulle være helt ødelagt og kjøre dårlig, minnes Leclerc, ifølge BBC.

Et halvt år senere ble det kunngjort at han skulle kjøre 2018-sesongen for Formel 1-laget Sauber.

– Da jeg til slutt signerte, tilgav jeg meg selv, forklarer supertalentet til The Times.

Kjemper med Vettel

I september 2018 kunngjorde Ferrari at de hadde bestemt seg for å erstatte den finske legenden Kimi Raikkönen med Leclerc. Da var monegaskeren mot slutten av en strålende debutsesong for Sauber.

Nå er supertalentet i en posisjon der det snakkes om han kan vippe Sebastian Vettel av tronen som førstesjåfør for Ferrari.

Før sesongen indikerte Ferrari-sjef Mattia Binotto at det skulle kjøres for Vettel. I Melbourne, 2019s første løp, hadde Leclerc muligheten til å kjøre forbi lagkameraten. 21-åringen fikk imidlertid stallordre om å holde seg bak.

Foran helgens løp i Bahrain avfeide Binotto at Leclerc ikke kan kjøre for fullt.

– Charles har tillatelse til å kjøre så fort han kan, han har tillatelse til å gå for pole (position, journ. anm), han har tillatelse til å være foran og vi hindrer ham ikke i å gjøre det, slo Ferrari-sjefen fast før kvalifiseringen, ifølge BBC.

I ettermiddag kjører Leclerc ut i fremste posisjon, med Vettel like bak. 21-åringen er full av lovord om lagkameraten som er blitt verdensmester fire ganger.

– Seb er en fantastisk sjåfør. Jeg har lært mye av ham, og kommer til å lære mye av ham i år. Men i dag var en god dag for meg. Det er mye følelser, men jeg prøver å holde hodet kaldt, sier Leclerc, ifølge The Guardian.