Video med tillatelse fra NRK i vinduet øverst.

For halvannen uke siden ble det ampert på fristilsprinten i Québec. Frida Karlsson traff russiske Julija Belorukova i ansiktet med staven mens hun skøytet.

En forbannet Belorukova svarte med å slå etter Karlsson, noe som resulterte i at hennes egen stav brakk. Så ble russeren disket.

Karlsson slapp på sin side unna straff.

Det stilte russernes landslagstrener, Markus Cramer, seg uforstående til. Overfor NRK krevde han en regelendring etter episoden.

– Det som skjedde var veldig farlig. Uten briller kan man få staver inn i øynene. Man kan ikke gjøre hva man vil med stavene, slo Cramer fast overfor statskanalen.

Etter dette har russiske skifans siktet seg inn på Karlsson. Den 19 år gamle langrennsyndlingen kalles «bitch» på Instagram, og bes om å skamme seg for opptredenen i Québec, skriver svenske Expressen.

Karlsson sier at hun ikke bryr seg om nettrollene, og mener at hun ikke gjorde noe galt i situasjonen. Hun argumenterer for at de fleste lar armene svinge fra side til side.

– Det er ikke bare jeg som gjør det. Nå var det mer en tilfeldighet, at hun havnet akkurat bak meg og ble truffet. Det var absolutt ikke med vilje, sier 19-åringen til Expressen.

Den svenske yndlingens mor, Mia Karlsson, ser derimot litt mer alvorlig på hetsen.

– Man skal kanskje være litt varsom når det blir den type reaksjoner. Hun trenger kanskje ikke å dra til Russland i morgen, siteres Mia Karlsson.

Frida Karlsson hadde en strålende debutsesong på seniornivå. Hun tok tre medaljer i VM i Seefeld, der to av dem var individuelle. I tillegg tok hun to gull i junior-VM i Lahti.