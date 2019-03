Natt til lørdag tok et vogntog fyr i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane i forbindelse med en kolonnekjøring vestover. Dette er den tredje tunnelbrannen i Gudvangatunnelen på seks år.

– Heldigvis har det gått bra og det er vi veldig glad for, sier Aurland-ordfører Noralv Distad (H) til TV 2.

Det er foreløpig ukjent hvor lenge veien vil være stengt etter helgens brann. Nå krever ordføreren at tunnelbrannene granskes.

– Jeg er veldig opptatt av at vi får en grundig evaluering av denne brannen sett i sammenheng med de andre brannene. Vi må også se på de andre hendelsene knyttet til varmgang der det ikke har brutt ut brann, sier Distad til TV 2.

Det var BT som først omtalte saken.

Flere kilometer med tunnel

Dett er de tre brannene i Gudvangatunnelen: 5. august 2013 brøt det ut brann i en lastebil. 70 personer ble evakuert, men ingen ble alvorlig skadd.

11. november 2015 tok det fyr i en svensk buss. 37 personer ble evakuert og fire ble alvorlig skadd.

30. mars 2019 brøt det ut brann i et vogntog. 32 personer ble evakuert, fire av dem lettere skadd.

Det er de to E16-tunnelene, Gudvangatunnelen (11,4 km) og Flenjatunnelen (5 km), som har vært rammet av brann. Disse tunnelene er nabotunneler og begynner begge på havnivå før de stiger oppover til de møtes på rundt 350 meter over havet. Mellom de to tunnelene er det bare 800 meter med friluft.

– Vi må være veldig skjerpet på dette med tunnelsikkerhet og ta hensyn til at våre trafikanter kan ferdes trygt på veiene. Derfor må vi ha en grundig gjennomgang og se om det er tiltak som kan iverksettes slik at tunnelene blir tryggere, sier Distad.

Aurland-ordføreren håper myndighetene tar dette på høyeste alvor. Han har også en rekke innspill som han mener bør vurderes og som kan bidra til å forebygge fremtidige tunnelbranner.

KREVER GRANSKING: Aurland-ordfører, Noralv Distad (H) krever granskning etter helgens tunnelbrann. Her er han avbildet i forbindelse med bussbrannen i Gudvangatunnelen i 2015. Foto: NTB Scanpix

– Kan det gjøres noe i forhold til fart. Kan det gjøres noe i forhold til hyppigere kontroller eller kan det gjøres noe på teknologisiden slik at det kan innføres ordninger som sjekker om det er varmgang før de kjører inn i tunnelen, sier ordføreren.