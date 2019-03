Det er de sekundene livvakter frykter, men også er trent til.

Reaksjonen kom lynraskt da kong Mohammed VI av Marokko kjørte med kortesje gjennom hovedstaden Rabat, og en mann plutselig brøt seg gjennom sikkerhetssperringene og løp direkte mot kongens åpne limousin.

Den katolske paven møtte kong Mohammen VI av Marokko lørdag. Foto: Fadel Senna / AFP

Mannen nådde kun frem til kanten av bilkortesjen, før han ble stoppet av kongens livvakter.

Det er fortsatt uvisst hva mannens hensikt var med stormløpet, men han skal ikke ha vært bevæpnet.

På videoen fra kortesjen lørdag kan man se at den løpende mannen blir kastet i bakken. Kort tid etter bli han ledet utenfor avsperringene av en av livvaktene.

Hendelsen førte til at en større gruppe livvakter løp frem og samlet seg rundt kongens bil, og løp ved siden av bilen videre på turen.

Feiringen i Rabat handlet egentlig om en annen prominent gjest, nemlig den katolske pave som er på to et to dagers offisielt besøk i Marokko.