Dronning Elizabeth kan nå få en helt avgjørende rolle i kaoset rundt EU-utmeldingen, skriver britiske The Sunday Times.

Dersom politikere forsøker å stanse eller vanne ut Brexit, mener flere konstitusjonelle eksperter at May kan råde dronningen til ikke å signere slike lovforslag.

De uttaler at å involvere dronningen er siste mulige utvei, men at det også kan være Mays eneste håp. Likevel er det et godt stykke frem til et slikt scenario.

– En slik mulighet vil være vanskelig, siden dronningen skal være hevet over politikken, sier kilder til avisen.

Risikerer «total kollaps»

Årsaken til å dronningen kan trekkes inn i politikken, er at flere statsråder truer med oppsigelse dersom Theresa May ikke får Brexit-avtalen gjennom, skriver The Sunday Times.

Ifølge avisen vil statsministeren bli advart på søndag om at flere statsråder truer med å trekke seg.

I en konferansesamtale lørdag kveld ble statsrådene enige om levere sin oppsigelse dersom May presenterer noen av de mulige Brexit-utfallene som reelle alternativ.

Minst seks seniorministre som er mot Brexit kan trekke seg dersom hun går for en såkalt «no deal»-Brexit.

Samtidig truer ministre som er for Brexit med å trekke seg om May bestemmer seg for å holde seg nær EU med en tollunion, eller hvis hun søker om utsettelse.

Tredje Brexit-nei

Mays Brexit-strategi henger i en tynn tråd etter at avtalen ble avvist for tredje gang av Underhuset fredag 29. mars. Det var dagen Storbritannia etter planen skulle vært ute av EU.

– Implikasjonene av Underhusets beslutning er alvorlige, sa statsminister Theresa May da hun fikk ordet etter den skjebnesvangre avstemningen fredag ettermiddag.

Vedtaket betyr at Storbritannia risikerer å krasje ut av EU uten avtale 12. april.

Eneste måte å unngå dette på, er å søke EU om en ny utsettelse. En slik utsettelse må etter alt å dømme bli langvarig og vil også innebære at britene må delta i valget til nytt EU-parlament i slutten av mai, ifølge May.

Samtidig er utsettelse kun mulig hvis EUs medlemsland enstemmig godtar det.

Krisetoppmøte

Fredag kalte EU-presidenten Donald Tusk inn til krisetoppmøte, etter at Underhuset stemte ned Mays avtale med EU for tredje gang.

Krisetoppmøtet vil finne sted 10. april. Presidenten inviterer til møtet for å få tatt en beslutning om veien videre. Optimismen er ikke stor.

– Et «no deal»-scenario den 12. april er nå et sannsynlig scenario, uttaler en talsperson for EU-kommisjonen.

EU er forberedt på dette og vil stå samlet, fastholder talspersonen.

