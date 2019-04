Fra onsdag vil homofile steines til døde i Brunei

Landet i Sørøst-Asia annonserte allerede i desember at utroskap og homofil sex vil straffes med døden, og onsdag trer loven i kraft.

For å bli dømt for en av de ovennevnte kriminelle handlingene, må det «bli bevitnet av en gruppe muslimer», skriver CNN.

– Både loven i seg selv og metodene man straffer med er umenneskelig, sier leder i FRI, Ingvild Endestad til TV 2.

Internasjonalt press

Loven vekker oppsikt hos politikere og kjendiser internasjonalt. Torsdag skrev George Clooney et gjesteinnlegg i Deadline, hvor han proklamerte at han umiddelbart vil boikotte alle hoteller som har en kobling til Brunei.

– 3. april i år vil Brunei begynne steining og pisking av innbyggere i landet som viser seg å være homofile. La det synke inn, skrev han blant annet i innlegget.

KRITIKK: George Clooney har gått hardt ut mot Bruneis nye lov. Foto: Valerie Macon/AFP

Jamie Lee Curtis, og Richard Branson er andre stjerner som offentlig har kritisert den nye lovgivningen.

Også politikere verden over fordømmer loven. Amerikanske myndigheter har uttalt at de mener deler av loven virker uforenlig med internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

– Det er ingen unnskyldning – ikke kultur, ikke tradisjon – for denne typen hat og umenneskelighet, skriver tidligere visepresident Joe Biden i en Twitter-melding.

– Flere negative holdninger

Lederen i FRI er bekymret for at enkelte land åpner for en mer aggressiv politikk med arrestasjoner av transpersoner og homofile.

I november 2018 annonserte en tanzaniansk guvernør opprettelsen av en overvåkingstropp som skal jakte homofile. I februar i fjor gjorde den bermudanske regjeringen likekjønnet ekteskap ulovlig.

– Det er bekymringsverdig, og vi ser også at enkelte land i Europa får mer negative holdninger mot homofile. Samtidig ser vi også at land som Angola og India, og nå kanskje også Kenya og Botswana går i en annen retning, sier Endestad.

FRI: Ingvild Endestad er bekymret over utviklingen. Foto: FRI

Hun mener Bruneis nye lov kan ha negativ innvirkning på andre enn bare homofile.

– Vi vet at myndighetenes holdninger også påvirker befolkningen. Når sånne lover innføres, ser vi at hatkriminalitet øker. Det kan også føre til utpresning og trusler, sier Endestad.

Fjerner ikke lov

Til tross for internasjonalt press har ikke landet noen planer om å endre eller fjerne loven. Lørdag sendte landets statsminister ut en pressemelding, hvor det står at Brunei er et selvstendig land som utøver sine egne lover og regler som alle andre selvstendige land.

– Brunei Darussalam har alltid praktisert et dobbelt rettssystem, en som er basert på Sharia-lov og den andre om felles lov. Begge systemene vil fortsette å løpe parallelt for å opprettholde fred og orden og bevare religion, liv, familie og enkeltpersoner uavhengig av kjønn, nasjonalitet, rase og tro, står det i pressemeldingen.