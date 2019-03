Se Liverpool - Tottenham fra kl.17.05 på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Etter lørdagens seier over Fulham leder Manchester City Premier League med ett poeng foran Liverpool.

Jamie Carragher mener Liverpools viktigste oppgave de kommende ukene er å sørge for at Manchester City må vinne på Old Trafford. Det skriver Liverpool Echo.

Og med Uniteds form etter Ole Gunnar Solskjærs inntreden, kan det bli en svært vanskelig oppgave for Pep Guardiola og hans menn.



Kan sette City under stort press

Etter helgens ligarunde gjenstår det seks runder i årets Premier League. Men av Citys kamper, er det derbyet mot Solskjær og Manchester United 24.april Carragher tror kan bli avgjørende i tittelkampen.

Liverpools oppgave blir i følge Carragher å vinne sine fire kamper, mot henholdsvis Tottenham, Southampton, Chelsea og Cardiff, før City gjester United.

– Liverpool har tøffest kamper de neste to-tre ukene. Dersom de står i samme posisjon da som nå, kan de tvinge City til å måtte vinne på Old Trafford, sier Carragher til Sky Sports.

– Jeg tror det mange Liverpool-fans tenker på nå, er kampen på Old Trafford, sier Liverpool-legenden.

– Et stort dilemma for United-fansen



Carragher tror United-fansen står overfor et dilemma i denne situasjonen. Det med tanke på at City har en mulighet til å vinne fire titler denne sesongen i Premier League, Champions League, FA-cupen og ligacupen.



Klarer City det, vil de overgå Uniteds bragd i 1999, da de vant Premier League, Champions League og FA-cupen.

– Det er et stort dilemma for United-fansen. Vil de at Liverpool skal vinne ligaen, eller at City skal vinne fire titler? Forhåpentligvis vil kanskje mange av dem endre mening og håpe på et godt resultat mot City, sier Carragher.

Han tror også at presset på Jürgen Klopp og Liverpool har avtatt etter at City tok tilbake ligaledelsen.

– Siden City tok tilbake ledelsen har Liverpool hatt et anstendig antall seire, inkludert en stor seier borte mot Bayern München i Champions League, sier Carragher.