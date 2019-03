​Se Kean score for Italia i videovinduet øverst.

Moise Kean har fått sitt gjennombrudd for Juventus denne sesongen. Den italienske 19-åringen med ivorianske aner fikk for første gang sjansen fra start i Serie A mot Udinese tidligere denne måneden.

Da svarte han med storspill og to mål.

Det ga ham en plass i Italias landslagstropp til EM-kvalifiseringskampene mot Finland og Liechenstein. Der leverte han også varene med ett mål i hver kamp.

Trener Massimiliano Allegri har allikevel brukt ham sparsommelig, men da han trengte mål lørdag mot Empoli, måtte han nok en gang ty til Kean.

Angriperen kom inn i det 69. minutt, og tre minutter senere scoret han kampens eneste mål.

Det målet kom kun tre dager etter at Kean gikk ut mot sin egen far i sosiale medier.



Mener Juventus skylder ham to traktorer

For etter at unggutten for alvor begynte å få rampelyset på seg, gikk hans far, Biorou Kean ut mot Juventus.

Ifølge nettstedet Squawka mener nemlig Kean senior at klubben hadde lovet ham to traktorer da sønnen signerte. Dem skulle han bruke i Elfenbenkysten, hvor han driver et landbruksfirma. Han var samtidig fortvilet over at Juventus ikke lenger ga ham gratisbilletter til kampene.

Men spissen selv kjenner seg ikke igjen i farens uttalelser, og la ut en «story» på sosiale medier hvor han gikk hardt ut mot sin far.

– Traktorer? Jeg aner ikke hva han prater om. Den mannen jeg er i dag, har jeg min mor å takke for. Med det, har jeg sagt alt, og ikke glem hvem som skaffer maten du spiser, skrev Kean på Instagram.

Moren Isabelle pratet nylig med Tuttosport om hvor trange kår de hadde inntil sønnen Moise skrev under for Juventus.

– Det var ikke mye penger som kom inn. Jeg jobbet på et behandlingssenter og måtte ofte jobbe nattskift. En dag ringte han meg halv seks på kvelden, og sa han hadde en overraskelse for meg.

– Han sa han hadde signert for Juventus og at jeg aldri trengte å jobbe igjen. All oppofrelsen jeg gjorde er nå verdt det på grunn av Moises sukssess, sier Isabelle Kean.