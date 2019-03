– At han leverer fra første kamp, er akkurat slik jeg forventet at han ville gjøre. Han er en klassespiss i Eliteserien. Det er to typiske «Matti-mål». I tillegg til at han scorer, gjør han en fantastisk jobb for kollektivet, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Den islandske spissen ble hentet fra Rosenborg for å fylle tomrommet etter Sam Johnson.

– Etter at han hadde en alvorlig kneskade, er det utrolig moro at han er tilbake i slag. Selv om Sam Johnson var god for Vålerenga i en del kamper, er de forsterket på spissplass denne sesongen, slår Mathisen fast.

Pangstart

Hjemmelaget fikk en meget god start på kampen da Vilhjálmsson sendte dem i føringen etter 18 minutter.

– Vi spiller god fotball, og vinner fullt fortjent med to deilige mål. Det er ubeskrivelig, sier tomålshelten til Eurosport.

Bård Finne kombinerte med Sam Adekugbe langs venstre. Sistnevnte slo et lavt innlegg inn i feltet, der Vilhjálmsson var klinisk da han avsluttet med venstre.

Vålerenga styrte kampen på Intility. Finne var svært nær å øke ledelsen midtveis i første omgang, men avslutningen fra 25 meter gikk i stolpen og ut. Samme mann var på farten like etter hvilen.

Finne avsluttet fra skrått hold. Julian Faye Lund, som hadde mye å gjøre i kampen, stoppet skuddet med en god beinparade.

– Kommer til å være meget underholdende

Midtveis i andre omgang satte Vilhjálmsson inn sitt andre for kvelden etter et innøvd cornertrekk. Vålerenga satte opp en sperre i feltet, som gjorde at Finnes lave hjørnespark fant islendingen i feltet. På halvspretten skjøt han ballen ned i bakken, før den gikk i en bue over Faye Lund i Mjøndalen-buret.

På tampen hadde Mjøndalen flere store sjanser, men misbrukte samtlige.

Dermed har Vålerenga fått en god start på sesongen. Hovedstadsklubben er tippet på femteplass av Jesper Mathisen.

– Vålerenga leverer en meget solid hjemmekamp. De har skapt godt med sjanser, og hatt full kontroll. Vilhjálmsson, Ejuke, Finne og Shala kommer til å være meget underholdende å se på denne sesongen. Jeg synes også de leverer en meget solid defensiv kamp, vurderer TV 2s fotballekspert.

Ronny Deila er storfornøyd med det han fikk se av elevene sine.

– Det er sånn vi ønsker å spille. Det var en lettelse og nytelse å se gutta i dag, sier Vålerenga-treneren til Eurosport, og legger til grunn at det er mye trøkk rundt første serierunde.

Lagoppstillinger

Vålerenga (4-2-3-1): Larsen Kwarasey - Juárez, Lædre Bjørdal, Nation, Adekugbe - Lekven, Abu - Shala, Ejuke, Finne - Vilhjálmsson.

Mjøndalen (4-3-3): Faye Lund - Lafitu, Jansen, Solholm Johansen, Olsen Solberg - Aasmundsen, Gauseth, Brochmann - Brustad, Occéan, Liseth.