– Folk kommer til å pirke i Solskjær hvis de ikke lykkes på denne fronten

Ole Gunnar Solskjær fikk ikke gjøre noen kjøp i januar, men nå er han signert på en treårskontrakt og det er ventet langt større aktivitet på overgangsfronten til sommeren.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener overgangsmarkedet kommer til å sette Solskjær under et enda sterkere press.

– Husk hvor mye pes David Moyes fikk etter overgangsvinduet. Det samme med Brendan Rodgers i Liverpool. De ble beskyldt for ikke å ha stort nok navn til å tiltrekke seg spillere og ikke være dyktige nok til å holde på de beste. Skulle United gjør et dårlig overgangsvindu, vil mange rette kritikken mot Solskjær og at spillere ikke vil spille for Solskjær, sier Myhre.

David Moyes klarte bare å hente inn Marouane Fellaini i sin første sommer som Manchester United-manager i 2013. Et halvt år senere kom Juan Mata.

– Hvis spillere vil forlate klubben, er det ikke noe Solskjær kan gjøre med det. Han er den han er og har den spiller- og trenererfaringen og lederfilosofien han har. Det er det kan bringe til bordet. Det er sånne småting folk vil pirke i hvis de ikke skulle lykkes på denne fronten, sier Petter Myhre.

Solskjær lover stor aktivitet

De spanske nøkkelspillerne David De Gea og Ander Herrera har uavklarte kontraktssituasjoner. Avtalen til Ander Herrera løper ut til sommeren og han er blitt koblet til blant andre Paris Saint-Germain og Arsenal. I tillegg har Paul Pogba satt fart på Real Madrid-ryktene med å flørte med gigantklubben.

– Det blir interessant å se om David De Gea og Paul Pogba blir værende. De kampene som kommer nå blir viktige, for om de føler at de virkelig vil bli, blir nok den følelsen sterkere om det går bra fremover. De kan begynne å tvile om det går galt, tror TV 2s fotball ekspert Simen Stamsø-Møller, som har pekt på tre Serie A-spillere som bør være interessante for Solskjær.

Solskjær har uttalt at han forventer at det blir et travelt overgangsvindu i sommer og at han har sendt inn noen ideer til klubbdirektør Ed Woodward.

– Da skal vi styrke stallen og prate med spillerne om tilnærmingen til neste sesong. Jeg har diskutert mine ideer for fremtiden med Ed Woodward og klubben. Nå er det mer eller mindre mine beslutninger som må tas, sa han.

Viktigheten av topp fire

Etter to strake tap tok Manchester United en etterlengtet seier mot Watford og la press på de andre lagene i kampen om topp fire. Før søndagens kamper er United på fjerdeplass, à poeng med Tottenham på tredjeplass.