Storhamar - Stavanger Oilers 5-1

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst!

Patrick Thoresen var tilbake i aksjon for Storhamar da de slo Stavanger Oilers 5-1. Dermed var det mye å glede seg over for Hamar-laget som nå leder 3-2 i kamper.

Drømmeåpning

Storhamar fikk en drømmeåpning mot Stavanger Oilers lørdag kveld. Victor Svensson sendte nemlig vertene i ledelsen etter kun 14 sekunder. Et tidligere mål enn dét skal godt gjøres.

Mer skulle det bli å glede seg for hos vertene i Hamar. For 12 minutter ut i den første perioden satte Joel Johansson inn Storhamars andre mål for kvelden, og det sto dermed 2-0.

Flere mål ble det ikke i første periode, og Oilers lå altså to mål under med to perioder igjen.

Storhamar doblet ledelsen

Skuddstatistikken økte hos Oilers i andre periode, men målstatistikken på sin side sto i ro.

For Storhamar ble det en like god omgang som den første. Laget økte nemlig ledelsen med to mål - og det på rappen.

Først spilte Patrick Thoresen opp til Robin Dahlstrøm som økte til 3-0 14 minutter ut i omgangen, før Steffen Thoresen økte ledelsen ytterligere knappe minuttet senere.

Storhamar ledet 4-0 da lagene gikk inn til siste pause.

– Absolutt fortjent etter at 40 minutter er gjennomført. Har full kontroll på dette, Storhamar, oppsummerer TV 2s kommentator Jonas Bariås før tredje periode.

Sen Oilers-utlikning

Storhamar fortsatte å øke ledelsen og Victor Svensson fikk sitt andre mål for kvelden da han satte inn 5-0 med åtte minutter igjen på å spille.

Oilers fikk et lite plaster på såret da Gregory Mauldin reduserte til 5-1 tre minutter før slutt.

Flere reduseringer ble det ikke, og det endte 5-1 og Storhamar leder nå 3-2 i kamper.