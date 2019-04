Derfor tar ikke artisten med seg NRK-kjæresten på rød løper

Tidligere i vinter ble P3-programleder Silje Nordnes (34) og artist Fay Wildhagen (25) kjærester.

Dette bekreftet de ikke før i mars, da Nordnes sine radiokolleger røpte nyheten på Lindmo uten forvarsel. Nordnes ble satt ut, men tok avsløringen med et smil.

Selv om det nå er allmenn kjent at de er et par, har de ikke dukket opp sammen på noen røde løpere enda.

Da TV 2 møtte en strålende blid Spellemann-nominert Wildhagen var hun mest interessert i å snakke om andre ting enn kjærligheten, men hun ga likevel uttrykk for at hun ikke ønsker å være i et veldig tabloid forhold.

NRK: Her er Silje Nordnes sammen med NRK-KOLLEGA Kåre Magnus Bergh. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fokus på musikken

Da Wildhagens kjæreste, Silje Nordnes, gjestet podcasten «Ida med hjerte i hånden» fortalte hun at hun er svært lykkelig.

Wildhagen deler dette synet, og fortalte at Nordnes var der for å heie på henne under Spellemann-showet. Likevel var hun ikke å se på rød løper.

– Hvorfor er ikke kjæresten din, Silje Nordnes, med deg i dag?

– Det er kanskje på grunn av det her, egentlig, sa hun lattermildt og siktet til kjærestespørsmålet fra reporteren.

– Det er ikke flaut, men det er kanskje litt voldsomt. Det er viktig å ha fokus på det som er viktig her i dag, og det er norsk musikk.

Videre fortalte den Spellemann-nominerte artisten at hun ikke ønsker at de to skal bli et par som blir for tabloide, men spøkte med at Se & Hør gjerne kan kjøpe en Bahamas-tur til turtelduene.

Hun utelukker imidlertid ikke at de to skal komme på rød løper sammen i fremtiden.

Tilbake fra en mørk periode

Wildhagen var nominert til to Spellemann-priser i henholdsvis kategoriene Indie/Alternativ og Årets produsent i helgen.

Selv om det ikke ble seier på 25-åringen, syns hun det var stats å bli nominert samme år som hun kom tilbake til musikken etter en lengre sykdomsperiode.

– Jeg hadde senebetennelse og ikke mulighet til å spille. Det er ekstra stas i år, for å feire at jeg i det hele tatt er her og får lov til å være med på denne feiringen her. Det er ekstra rørende og stort, fordi det har vært en skikkelig berg og dale bane, sa hun til TV 2.

Sist musikeren ga ut låter var i 2015. Hun forteller at det ikke var lett for henne å være arbeidsledig over lengre tid.