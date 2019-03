Crystal Palace-Huddersfield 2-0

Huddersfield har kun 14 poeng og har lenge virket fortapt i Premier League.

Lørdag ble det klart at «The Terriers» må ta den tunge turen ned i Championship.

For før runden var betingelsene enkle.

Hvis både Southampton og Burnley vant, og Huddersfield tapte, ville alt håp være ute for laget som spilte i Premier League for første gang forrige sesong.

Både Southampton og Burnley gjorde jobben, og da Luka Milivojević satte inn 1-0 for Crystal Palace i det 76. minutt, måtte Huddersfield ha scoring for å redde plassen.

Den kom aldri. I stedet doblet Patrick van Aanholt ledelsen to minutter før full tid.

Dermed ble det kun to sesonger i Premier League for Huddersfield som allerede har byttet manager denne sesongen. David Wagner trådte til side tidligere i år og tyske Jan Siewert tok over. Det har imidlertid ikke hatt ønsket effekt.

– De har ikke vært i nærheten. De har vært det klart svakeste laget sammen med Fulham. 18 mål er rett og slett ikke godt nok. Da ryker du. Det var egentlig mot normalt at de holdt seg forrige sesong, og de rykket jo også opp med negativ målforskjell, sier TV 2s ekspert Petter Myhre.

Det er imidlertid ikke et rekordtidlig nedrykk fra Premier League. Den rekorden har fortsatt Derby med én dag. De ble nedrykksklare 29. mars i 2008.