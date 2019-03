Sandra Dalebø (23) fra Sogndal skulle kjøre ledebilen gjennom Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane da brannen oppsto.

Idet hun skjønte alvoret, begynte hun å evakuere arbeidere og sjåføren av den brennende lastebilen.

– Jeg var litt redd. Alt gikk veldig fort, men samtidig sakte, sier Sandra Dalebø til TV 2.

– Etter at jeg fikk varslet veitrafikksentralen, så prøvde jeg å evakuere folk ut av tunnelen. Jeg tok med meg sjåføren av lastebilen som brant og sjåføren av lastebilen bak meg, forteller Dalebø om den dramatiske hendelsen.

– Kunne endt mye verre

Istedenfor å kjøre rett tilbake, stoppet hun de som var på vei inn mot det brennende vogntoget.

– Jeg stoppet alle arbeiderne og ba de komme seg ut av tunnelen fordi det brant. Vi samarbeidet veldig godt, og det gikk veldig raskt til at alle var ute av tunnelen, forteller Dalebø om hendelsen.

– Man blir veldig redd, men jeg er bare stolt over samarbeidet og at alle gjorde det beste der og da. Det kunne endt så mye verre om vi ikke hadde samarbeidet, sier Dalebø.

Nå får ledebilsjåføren ros av brannvesenet.

– Den som kjørte ledebilen gjorde en kjempeinnsats med å få ut alle sine, og det var godt samarbeid mellom alle involverte, sier vakthavende brannbefal i Aurland brannvern, Arvid Gilje til Bergens Tidende.

Stengt lang tid fremover

En kolonne med tre vogntog var halvannen kilometer inne i Gudvangatunnelen da ett av vogntogene begynte å brenne natt til lørdag.

Kraftig varme- og røykutvikling førte til at 32 veiarbeidere og trafikanter måtte evakueres ut av tunnelen. Fire personer ble sendt til sykehuset i Lærdal med mindre røykskader.

Vogntoget ble helt utbrent, og det er store skader i tunnelen som vil være stengt i lang tid.

– Best å snu

Seniorforsker i SINTEF Gunnar Jenssen råder folk til å ikke gå ut av bilen dersom man skulle havne i en lignende situasjon som i Gudvangatunnelen .

Det er ikke sikkert at brannen er synlig fra der man befinner seg i tunnelen, og dermed kan det være lett å tro bare det er kø, forklarer Jensen.

– Dere ser i Gudvangatunnelen og andre norske tunneler og i utenlandske tunneler at det er to ting som går igjen. Det ene er at i første fase vet du ikke hva som skjer. Kanskje møtende biler blinker med lys, tuter, kanskje det høres smell i dører og rop. Så begynner folk å gå ut av bilene for å se hva som skjer.

– I denne fasen, fase to, må du være veldig oppmerksom. Det beste er å snu og kjøre ut eller forbi brannen i en tidlig fase. Men vi ser at folk enten har en frysrespons og blir værende i bilen, eller så er de aktive og rømmer ut, sier Jenssen.

Han legger til at de aktive er gjerne folk som har hatt sikkerhetsopplæring i Nordsjøen, Forsvaret, eller andre etater.