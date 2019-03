Spellemannsutdelingen er årets begivenhet for kveldens mange oppmøtte artister og kjendiser.

Og antrekkene varierer fra alt fra gallakjoler til trendy antrekk.

Det var imidlertid Sondre Justads helsetrøye som vakte mest oppmerksomhet.

Merkelappen på

Blitzen fra kameraene lyste vilt når duoen Snow Boyz entret den røde løperen.

SKIANTREKK: Guttene fra duoen Snow Boyz delte ut prisen for Årets Musikkvideo. Foto: Marius Gulliksrud / Stella Pictures

Snow Boyz møtte opp i det man kan kalle et svært sporty antrekk. Iført skiklær fra Bjørn Dæhlie stjal gutta showet.

– Det er meningen at den skal henge på, vi kom fra trening nå nettopp, sier duoen lattermildt om hvorfor de fremdeles har merkelappen hengende på klærne sine.

Helsetrøye

Den folkekjære popartisten Sondre Justad er skråsikker på at han ikke vil stikke av med noen priser under årets Spellemann, til tross for at han er nominert til hele fire priser.

– Jeg er bare en enkel nordlending som lager musikk på norsk, sier artisten til TV 2.

HELSETRØYE: Sondre Justad følte seg inspirert og kom ikledd en helsetrøye på årets prisutdeling. Foto: Marius Gulliksrud / Stella Pictures

Derimot var det ikke Justads prognose for kvelden som vakte mest oppsikt. Han kom iført en hvit dress, men innunder dressen kunne man skimte en helsetrøye.

– Det er en helsetrøye, jeg har vært på en reise i Sør-Amerika og har blitt inspirert. Jeg fant den på en overskuddslager, forteller han til TV 2.

Like luksusklokker

Programleder Leo Ajkic (35), som kom i følge med den nominerte artisten Kamelen, fikk også oppmerksomhet.

Det var ikke selve antrekkene til gutta som vakte oppsikt, men en liten detalj i ermet.

BESTEVENNER: Leo Ajkic og nominerte Kamelen kom sammen til årets Spellemann. Foto: Marius Gulliksrud / Stella Pictures

Bergenseren Ajkic er nemlig manageren til den lovende artisten Kamelen, som forøvrig er nominert til Årets gjennombrudd. Hvis artisten vinner denne prisen kan han også vinne 250 000 kroner.



Båndet mellom dem blir tilsynelatende representert gjennom matchende Rolex-klokker.

Programlederen gjestet podcasten «Siri og de gode hjelperne» på Radio Norge lørdag morgen. I podcasten sa 35-åringen at han klokkene har ført de fra brødre over til å bli tvillinger til radioverten Siri Kristiansen.



Dette var en gave fra Kamelen når han fikk signert platekontrakt.