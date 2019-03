Manchester United slet seg til seier: – Det blir en diskusjon om kvaliteten på det hele

Manchester United - Watford 2-1

I sin første kamp som permanent manager for Manchester United så Ole Gunnar Solskjær sitt lag vinne 2-1 over Watford på Old Trafford.

Watford var i store deler av kampen det førende laget, men i det 28. spilleminutt satte Marcus Rashford inn 1-0. Etter 71 minutters spill doblet Anthony Martial ledelsen for vertene.

Like før slutt Abdoulaye Doucouré reduserte til 1-2 for Watford.

– På lenger sikt er det tydelig at Solskjær må jobbe med grunnspillet til dette laget. På sitt beste er United fantastiske på kontringer, men de mangler mye målt på toppnivået når det gjelder å bygge opp bakfra, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Luke Shaw, som skapte 1-0-scoringen til Rashford, sier at det var viktig å komme tilbake på vinnersporet etter to strake nederlag.

– Det ble vanskeligere når vi spilte som vi gjorde. I førsteomgang var vi ikke på vårt beste, men spesielt i andreomgang var vi fryktelige og heldige som fikk seieren. Vi var ikke gode nok. Kanskje er landslagsoppholdet en forklaring, men vi var ikke gode nok. Tre poeng var det viktigste, sier Shaw.

Solskjær mener uavgjort hadde vært et riktig resultat med tanke på kampbildet, men at han er glad for at tre poeng ble igjen på Old Trafford.

Ekspert: – Langt, langt unna

Manchester United imponerte ikke TV 2s eksperter.

– Resultatene er det som teller i denne jobben, i hvert fall det som til sjuende og sist gjør at du får en sånn jobb eller eventuelt mister den før kontrakten går ut. Det blir en diskusjon først og fremst blant supporterne på Stretford End om kvaliteten på det hele, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Poengene er selvsagt det viktigste, men for virkelig å bygge Old Trafford opp til et fort må kampene domineres. Watford hadde tjue skudd på mål, mens United har åtte. Det viktigste er at målene går i mål, og det vet Solskjær bedre enn noen, sier Hangeland.

Med seieren gikk Manchester United opp på fjerdeplass, à poeng med Tottenham på plassen foran før resten av lagene skal i aksjon denne runden.​

– Prestasjonen var langt, langt unna det man kan forvente og langt unna om de skal være topp fire, og i hvert fall om de skal gå videre i Champions League, men det vet de. Etter landslagsoppholdet ser vi noen lag som har en reaksjon på at det er lenge siden at det er kamp. Det er noe nødt, men jeg tenkte at det var fra starten av, men så gjorde Solskjær endringer og fikk betalt. Og så skulle han gå inn i pausen og rette på det og vekke spillerne, men noen ganger er det dyp søvn, og det var det i andreomgang, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.