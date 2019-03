Når du har en bilmodell som har solgt fantastisk bra i mange år, har du som bilprodusent all grunn til å glede deg over det.

Men alle medaljer har som kjent en bakside. I dette tilfellet: Hvordan skal du erstatte en slik bil – og sørge for at suksessen fortsetter?

Det var akkurat den problemstillingen Volkswagen jobbet med på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet.

Den legendariske VW Bobla hadde vært en gedigen suksess for konsernet. Bobla ble produsert i en årrekke, men det er ikke til å komme fra at den etter hvert begynte å bli utdatert. Både på design, plass og ikke minst teknologi.

Høylydte diskusjoner

Så Volkswagen hadde egentlig ikke noe valg. De måtte tenke nytt. Og det gjorde det. Blant flere prosjekter, ble det jobbet med helt nytt konsept. Italiensk, stramt design, ett hjul i hvert hjørne, tverrstilt motor foran og forhjulstrekk. Et svært dristig og omstridt grep som ledet til høylydte diskusjoner intern hos VW.

Ville folk i det hele tatt ha en VW med forhjulstrekk? En som i tillegg ikke hadde runde former og ikke tysk design? Erfaringene med VW K70 – som var den første, med både forhjulstrekk og kantete design – var mildt sagt ikke veldig gode.

780.000 biler i året

Det er all grunn til å tro at da VW-sjefene helt i slutten av mars 1974 «klippet snora» og lanserte Boble-etterfølgeren, så var det med både begynnende magesår og hjertet i halsen.

Men som med mange andre bekymringer, var også denne ubegrunnet. VW Golf ble en større suksess enn hva selv den største optimisten kunne drømme om i champangnerus. En solskinnshistorie som får en perfekt påskedag i den norske fjellheimen til å blekne fullstendig.

Rent matematisk har det blitt bestilt en ny Golf ett eller annet sted i verden hvert 41. sekund, hver dag, uten avbrudd, i 45 år. Det gir et snitt på rundt 780 000 biler hvert år.

Golf har vært en stor suksess for VW gjennom 45 år, og syv generasjoner.

Norges mest solgte

Bilen har også vært en gedigen suksess i det norske markedet:

– Vi er stolte av at det hittil er solgt hele 265.800 Golf i Norge siden introduksjonen i 1974, sier Harald Edvardsen-Eibak som er sjef for Volkswagen i Norge.

– Dette gjør folkebilen Golf til den mest solgte modellen gjennom tidene. Den har vært Norges mest solgte i 18 av de 45 årene den har vært på markedet (mest solgt i 1992-1993-1994-1995-1996-1998-1999-2000-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 og 2017). I dag utgjør salget av e-Golf nesten 90 prosent av Golf-salget i Norge, tilføyer Edvardsen-Eibak.

Nå feirer Golf altså 45-års jubileum. Det synes vi er et godt påskudd til å se nærmere på denne historien:

Dette er utviklingen:

Golf I, 1974 til 1983:

Steget fra Bobla til Golf var en revolusjon. Et helt nytt bilkonsept ble lansert med overgang fra luftkjølt hekkmotor til vannkjølt motor og forhjulsdrift. Designet gikk fra runde former til rette linjer basert på designlegenden Giorgio Giugiaros formspråk.

Den første Golf kommer til Norge i 1974, fra Wolfsburg via Lübeck, til Bekkelagskaia i Oslo

Golf II, 1983 til 1991:

Dette var Golf-generasjonen der Volkswagen introduserte teknologier som katalysator (1984), ABS-bremser (1986) og firehjulsdrift (1986). Den nye modellen bygde på det visuelle uttrykket som ble etablert med første generasjon.

Formene ble en god del rundere da Golf kom i andre generasjon. Teknisk sett også en langt mer avansert bil enn forgjengeren.

Golf III, 1991til 1997:

1992-modellen var den første som ble levert med kollisjonsputer foran. Et annet fremskritt var konstruksjonen av karosseriet, som bedret kollisjonssikkerheten. Den første TDI-motoren ble introdusert i 1993.

Tredje generasjon fikk flere viktige nyvinninger, under panseret dukket det også opp TDI-motor.

Golf IV 1997 til 2003:

Designet på denne modellen banet vei for senere design fra Volkswagen. Denne Golfen fikk mye skryt for designet, både eksteriørt og interiørt. Den representerte også nye innovative teknologier, som ESC – elektronisk stabilitetsprogram i 1998 og dobbeltclutch-girkassen i 2002.

Fjerde generasjon Golf blir regnet som et skikkelig kvantesprang. Den bykset fra konkurrentene på mange områder.

Golf V, 2003 til 2008:

Denne generasjonen Golf utkonkurrerte mange rivaler i mellomklassen. Stabiliteten i det lasersveisede karosseriet ga blant annet en vridningsstivhet som ble forbedret med 35 prosent. Den første Golf BlueMotion ble lansert i 2007 og hadde et forbruk på 0,45 liter per mil.

Femte generasjon Golf blir regnet som et lite hvileskjær på noen områder, men befestet ytterligere modellens posisjon.

Golf VI, 2008 til 2012:

Karosseriet var igjen sveiset med laser, noe som bidro til toppscore og fem stjerner i EuroNCAP kollisjonstest. TSI bensinmotorer ble introdusert, endringen til common rail på dieselmotorene ga mer dynamiske ytelser og bedre drivstofføkonomi. Golf BlueMotion noterte et forbruk på 0,38 liter per mil.

Suksessen fortsatte med sjette generasjon. På grunn av utviklingen av en helt ny plattform, fikk den ganske begrenset levetid.

Golf VII, fra 2012:

Vekten ble redusert med opptil 100 kilo, og stoppet en trend med stadig tyngre biler. Forbruket ble redusert med så mye som over 23 prosent sammenlignet med forrige modell, avhengig av motorvalg. Golf TDI BlueMotion har et forbruk på 0,32 liter per mil.

En en hel armada av nye assistansesystemer gjorde sin debut. Eksempler på det er PreCrash passasjerbeskyttelse og multikollisjonsbrems, teknologier som tidligere ville blitt forbeholdt storbilklassen. Golf har også forlengst blitt en hel familie av biler.

I Norge er det altså e-Golf som nå drar lasset. Den viser også hvor flinke VW har vært til å utvikle og tilpasse bilen skiftende markeder og nye trender.

PS: En helt ny Golf er ikke langt unna. Det var først ventet at den skulle komme på markedet i år, men nå tyder mye på at den er utsatt til 2020.

Dagens Golf er den syvende i rekken. Her i Norge er elektriske e-Golf storselgeren,

