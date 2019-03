Rekdal forlot stadion umiddelbart etter tap

Tre minutter før full tid avgjorde Pape Habib Gueye. Innbytteren skar innover i banen fra venstreflanken og skrudde ballen i krysset med høyrefoten.

​Etter kampen forlot Rekdal stadion uten å besvare pressens spørsmål.

Styreleder i IK Start, Monica B. Grimstad, står fast på at klubben har håndtert saken i henhold til arbeidsmiljøloven.

– Dere kjenner til den instruksen, og den beskjeden som gikk ut i går om at vi ikke ønsket at han skulle lede kampen. Vi har ikke endret på den instruksen. Så har han bevisst valgt å sette den til side og likevel gå ut å lede laget. Det beklager vi, selvfølgelig. Men vi kan ikke gjøre så mye med det, sier Grimstad til TV 2.

– Surrealistisk

Hun sier at det har vært frustrerende å se og lese alt som er blitt sagt uten å kunne forsvare seg, men at de ikke har tenkt til å ta kampen i media.

– I liket med sikkert alle andre opplever jeg det som helt surrealistisk. Men jeg står ganske greit i det. Vi vet at vi har opptrådt i henhold til bestemmelser, og vet at det var riktig å iverksette denne saken. Jeg står egentlig ganske støtt, slår Grimstad fast.

Hun bekrefter at klubben skal i samtaler med Rekdal på tirsdag, og vil ikke gå inn på detaljene i saken.

IK Start nektet spillerne å uttale seg etter kampen.

– Hvorfor gjorde dere det?

– Fokuset vårt har vært denne saken. Det var viktig for oss at vi uttalte oss om det nå, også har vi lyttet til deres ønske om å være her. Da ble det sånn, svarer styreleder i Start En Drøm, Christoffer Langeland.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, er skuffet over det han fikk se av sitt tidligere lag.

– Det var en meget skuffende kamp av Start, slår Mathisen fast.

– Oppladningen til kampen var jo alt annet enn optimal. Selv om man aldri får noe svar på hvordan kampen hadde endt med en normal oppladning, var nok det som skjedde i dag alt annet enn positivt, konstaterer den tidligere Start-profilen.

Akinyemi ut på båre

Før kampen varslet Start-ledelsen at de kom til å nekte Rekdal å lede laget. Joey Hardarson og Andreas Jensen skulle etter planen overta ansvaret.

Rekdal satte seg imidlertid på bakbeina, og ledet likevel laget etter å ha vært i møte med Start-ledelsen lørdag formiddag – uten at partene hadde kommet til enighet.

50-åringen fikk seg et skudd for baugen midtveis i første omgang. Spissen Adele Akinyemi måtte ut på båre etter å ha skadet seg da han skulle avslutte. Ellers fikk han se en jevnspilt kamp før pause, der lagene gikk i garderoben på stillingen 0-0.