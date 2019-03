Det var det amerikanske luftforsvaret US Air Force som var på øvelse i internasjonalt luftrom, da de norske jagerflyene av typen F-16 eskorterte bombeflyet i en kort periode.

Det var ikke hvilket som helst fly de eskorte. Flyet som det amerikanske luftforsvaret trente med var det gigantiske bombeflyet B-52.

På forsvarets hjemmesider opplyser de om at flyene ikke bærer skarpe våpen.

– Amerikanske fly er jevnlig i Europa for å trene sammen med allierte. Norge var ikke en del av øvelsen, men var tilstede under deler av flyvingen, sier oberst og pressetalsmann for forsvaret Sven Halvorsen til TV 2.

Viktigste allierte

Forsvaret sier på skriver på sine hjemmesider at USA er avhengig av å kunne fly i og like ved nærområdene våres.

– For at USA skal kunne bidra til å forsvare oss, må amerikanske styrker øve både i Norge og våre nærområder. Vår evne til å operere sammen med nære allierte er svært viktig for en troverdig avskrekking og et effektivt forsvar av Norge og alliansens territorium, noe som også ble vist under øvelse Trident Juncture, sier Halvorsen til TV 2.

SAMARBEID: F-16 flyene eskorterte bombeflyet en kort periode.

Identifiserer fremmede fly

Talsperson for Forsvarsets operative hovedkvarter forteller til TV 2 at de overvåker fremmede makters fly når de nærmer seg norsk luftrom.

– Operatørene av fremmede makters fly, i vårt tilfelle Russland, vet at når de er i nærheten av vårt luftrom, så monitorerer vi dem med ulike typer hjelpemidler som sensorer, radar og fly. Ved Quick Reaction Alert (ARA) ønsker vi å både identifisere flyet samtidig som vi viser vår tilstedeværelse, skriver Elisabeth Q. Eikeland, talsperson i FOH til TV 2 i en e-post.

Videre forteller hun at begge parter forventer forutsigbarheten.

– Den viktigste faktoren når det gjelder aktivitet i internasjonalt luftrom er forutsigbarheten for begge parter. Russerne forventer nok respons av norske fly når de er i nærheten av norsk luftrom, sier Eikeland.