Børven rystet tidligere lagkamerater: – Veldig godt

Odd - Brann 3-2 (1-1)

Odd rystet Brann i Skien da de slo en av årets gullkandidater i serieåpningen.

Og for en mann ble det en ekstra spesiell kamp. Torgeir Børven scoret både 2-1 og 3-1 for Odd. Det smakte godt for den tidligere Brann-spilleren.

– Det var veldig godt, selvfølgelig. Godt å starte sesongen med scoring og det er noe vi kan bygge videre på, både for meg selv og for laget, sier tomålsscoreren til TV 2.

– Smakte det ekstra godt at det var mot Brann?

– Ja, litt. Og at det var seriepremiere. Så det var veldig godt.

Dag-Eilev Fagermo var naturlig nok en fornøyd mann etter seriestarten.

– Bedre kan det ikke bli. Vi vant og vi vant mot et godt lag, vi vant foran mye folk og har en jubileumsmiddag i dag, så det er gøy, sier Odd-treneren.

Han tror klubben nå er på vei til å ta steg oppover på tabellen.

– Vi er bedre og vi har sett bedre ut i vinter, og jeg har tro på at vi er på vei opp til å kunne spise kirsebær med de større klubbene igjen etter at vi har vært igjennom et generasjonsskifte. Vi trengte å gjøre noe med kontinuiteten, og nå begynner vi å få litt kontinuitet igjen blant de unge, og nye spillerne som er her, sier Fagermo.

Brann-kapteinen: – Sesongen er lang

For Brann sin del var det ikke like mye å juble for. Fjorårets bronsevinner og laget som slapp inn minst mål på vårparten i 2018, reiser hjem med tap og tre baklengsmål i bagasjen.

– Vi har veldig lyst å komme i gang og få med oss noe herfra. Det lykkes vi jo ikke med, så vi er jo en skuffet gjeng som reiser hjem til Bergen. Vi får prøve å komme oss opp på hesten igjen så fort så mulig, sier trener Lars Arne Nilsen til TV 2.

Vito Wormgoor scoret begge Branns mål i seriepremieren, men det gjorde ikke dagen bedre for Brann-kapteinen.

– Vi har jobbet de siste tre månedene for å vinne den første kampen og vi gjorde ikke det. Så det er skuffende, men sesongen er lang, sier Wormgoor til TV 2.

– Vi må forberede oss bedre og gjøre en god jobb. Flere av spillerne våre var ikke helt der de skal være i dag, og det er en av hovedårsakene til at vi ikke lyktes, forklarer Brann-kapteinen.

Men kanskje kan den dårlige starten gjøre sesongen bedre, spøker nederlenderen.

– Vi går for så høy plassering som mulig, vi klarte det i fjor og året før. Men kanskje vi har lært fra tidligere år, hvor vi har hatt en god start, at kanskje en treg start kan gjøre at vi avslutter høyere på tabellen, sier Wormgoor med et smil og legger til: