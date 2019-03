Alan Walker møtte opp på rød løper uten maske, men med sin nye flamme

KLASSISK - nominerte

​Frida Fredrikke Waaler Wærvågen & Ingrid Andsnes

Tora Augestad & Oslo Philharmonic Orchestra - vinner

Christian Ihle Hadland

​Stavanger Symfoniorkester

METAL - nominerte

Aura Noir

Obliteration - vinner

Beaten To Death

Sylvaine

POPARTIST - nominerte

Sigrid

Sondre Justad

Amanda Delara

Emilie Nicolas

POPGRUPPE - nominerte

Band of Gold - vinner

Razika

Lemaitre

Seeb

ROCK - nominerte

Oslo Ess

The Good The Bad And The Zugly

Årabrot

Turbonegro

SAMTID - nominerte

Kjell Tore Innervik

Telemark kammerorkester, dirigent Lars-Erik ter Jung

Oslo Philharmonic Orchestra - vinner

Cikada strykekvartett / Knut Olaf Sunde

URBAN - nominerte

MARS

EMIR

Lil Halima

Unge Beirut

VISER - nominerte

​Ingeborg Oktober - vinner

Ellen Sofie Hovland

Erik Lukashaugen

​Masåva

ÅPEN KLASSE - nominerte

Anja Garbarek

Geir Sundstøl - vinner

Harpreet Bansal

Amgala Temple

TONOS KOMPONISTPRIS - nominerte

Anja Garbarek

Geir Holmsen

Ørjan Matre - vinner

Arve Henriksen/Eivind Aarset/Jan Bang/Jez riley French

ÅRETS LÅTSKRIVER - nominerte

Stig Joar Haugen

Dagny Norvoll Sandvik

Ina Wroldsen

Thea Hjelmeland

ÅRETS MUSIKKVIDEO - nominerte

Aurora / regi: Kinga Burza

Hkeem / regi: Thor Brenne - vinner

Sigrid / regi: AB/CD/CD

Sondre Justad / regi: Trond Kvig Andreassen

ÅRETS PRODUSENT - nominerte

Aksel Carlson: For blant annet Mars, Emilie Nicolas, Arif & Unge Ferarri - vinner

Fay Wildhagen

Kai Gundelach

Kåre Christoffer Vestrheim: For blant annet Anja Garbarek, Emilie Nicolas, Håkon Kornstad, Batagraf

ÅRETS TEKSTFORFATTER - nominerte

Eduardo Andersen - vinner

Lars Saabye Christensen

Ina Wroldsen

Odd Nordstoga

ÅRETS ALBUM - nominerte

Emilie Nicolas

Rotlaus

Sondre Justad

Unge Ferrari

ÅRETS GJENNOMBRUDD & GRAMOSTIPEND på kr 250000

​Boy Pablo

Lise Davidsen

Kamelen

Rotlaus

Ruben

ÅRETS LÅT - nominerte

Alan Walker feat. Tomine Harket, AU/RA - «Darkside»

Astrid S - «Emotion»

Ina Wroldsen - «Strongest»

K-391 feat. Alan Walker, Julie Bergan, Seungri - «Ignite»

Kygo, Miguel - «Remind Me To Forget»

Mads Hansen- «Sommerkroppen»

Ruben - «Walls»

Seeb, Dagny - «Drink About»

Sigrid- o«Strangers»

