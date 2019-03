Årets Spellemann er muligens den mest prestisjefulle prisen som deles ut under Spellemannsprisen.

Årets Spellemann er en vandrepokal som overrekkes fra fjorårets vinner, nemlig artisten Astrid S. I år var det Alan Walker (21) sin tur.

Verdensstjerne

Den norsk-britiske artisten ble oppdaget på Youtube, han lastet opp den første låta si i 2012 og siden gang har hans låter fått flere millioner visninger.

Fra gutterommet i Fana i Bergen, begynte reisen mot stjernestatus. Nå er han blitt historisk som Årets Spellemann.

Årets Spellemann

Alan Walker er kjent for hitlåter som «Faded», «Sing Me to Sleep» og «On My Way», sistnevnte har over 11 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify.

– De siste fire årene har vært helt surrealistiske. Alt føles som en drøm, å spre glede gjennom et felles språk, som er musikk, ønsker jeg å gi en stor takk til min manager og min kompis, Gunnar Greve, sa en gråtkvalt Walker.

Han takket også sin nærmeste familie, inkludert hans nye kjæreste, Viivi Niemi .Han avsluttet med å gi en stor takk til fansen.

– Det er helt fantastisk å vinne en slik pris, det er på en måte en payback, sier han til TV 2 etter utdelingen.