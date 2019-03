Ekspert: Dette må du IKKE gjøre under en tunnelbrann

En kolonne med tre vogntog var halvannen kilometer inne i Gudvangatunnelen da ett av vogntogene begynte å brenne natt til lørdag.

Kraftig varme- og røykutvikling førte til at 32 veiarbeidere og trafikanter måtte evakueres ut av tunnelen. Fire personer ble sendt til sykehuset i Lærdal med mindre røykskader.

Vogntoget ble helt utbrent, og det er store skader i tunnelen som vil være stengt i lang tid.

BRANN: Vogntoget i tunnelen er utbrent. Foto: Vest politidistrikt

Vanskelig å evakuere

Innsatsleder Ivar Kant i Vest politidistrikt forklarer at å foreta en evakuering fra en tunnelbrann er svær risikabelt.

– Blir man fanget i de lange tunnelene, er evakueringsarbeidet svært vanskelig. Det er vanskelig for oss å sende inn personell som skal drive evakuering. Det utsetter brannmannskapene for særdeles stor fare. I natt, som tidligere, har samhandlingene mellom nødetatene vært veldig god, sier Kant til TV 2.

– Best å snu

Seniorforsker i SINTEF Gunnar Jenssen råder folk til å ikke gå ut av bilen dersom man skulle havne i en lignende situasjon som i Gudvangatunnelen.

Det er ikke sikkert at brannen er synlig fra der man befinner seg i tunnelen, og dermed kan det være lett å tro bare det er kø, forklarer Jensen.

– Dere ser i Gudvanga og andre norske tunneler og i utenlandske tunneler at det er to ting som går igjen. Det ene er at i første fase vet du ikke hva som skjer. Kanskje møtende biler blinker med lys, tuter, kanskje det høres smell i dører og rop. Så begynner folk å gå ut av bilene for å se hva som skjer.

– I denne fasen, fase to, må du være veldig oppmerksom. Det beste er å snu og kjøre ut eller forbi brannen i en tidlig fase. Men vi ser at folk enten har en frysrespons og blir værende i bilen, eller så er de aktive og rømmer ut, sier Jenssen.

Han legger til at de aktive er gjerne folk som har hatt sikkerhetsopplæring i Nordsjøen, Forsvaret, eller andre etater.

Øker risikoen

– Dette med bratte tunneler, det blir stadig flere slike, er det en dårlig idé å konstruere sånne tunneler?

– Ja. Det kan vi si i ettertid. Vi visste ikke at en stigning på 10 prosent var så farlig i forhold til brann i tunnel. Vi må skille mellom brannsikkerhet og trafikksikkerhet. Trafikksikkerheten er generelt god i slike tunneler.

Jenssen sier at de i ettertid ha sett at med 10 prosent stigning så øker risikoen veldig. Det er ikke tillatt å lage nye tunneler med mer enn fem prosent stigning.