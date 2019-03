Saken er nå berammet og idrettslederen må møte i Oslo tingrett i mai. Det er satt av fire dager til rettssaken, skriver Dagbladet.

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd ved to ulike anledninger i fjor sommer. Den ene jenta var da ni år gammel mens den andre var elleve da overgrepene skal ha skjedd.



Begge hendelsene skal ifølge tiltalen ha skjedd ved mannens bolig, og mannen skal ha forsøkt å få jentene til å beføle han.

– Han ga henne videre 200 kroner for at hun skulle gi ham en klem. Han hvisket også ordet 'sex' til henne, heter det i tiltalen.

Idrettslederen er også tiltalt for å ha vært i besittelse av over 8.500 filer med video og bilder av barn som blir utsatt for seksuelle overgrep. Han er i tillegg tiltalt for å ha vært i besittelse av to revolvere uten tillatelse.

Mannen er tidligere bøtelagt for blotting, og er registrert, men ikke straffet, for å ha forsøkt å lokke til seg barn inn i et telt på Langøyene i Oslofjorden.

Advokat Marius Dietrichson, idrettslederens forsvarer, har tidligere uttalt at hans klient nekter straffskyld.

(©NTB)