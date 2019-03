– Det var veldig bra, jeg er kjempefornøyd med løpet i dag. Det er utrolig moro å avslutte sesongen med to NM-gull her på Lygna, sa Johaug til NRK etter seieren.

På tiden 1.21.48 vant 30-åringen hele 1.32 minutter foran Ingvild Flugstad Østberg. De to forhåndsfavorittene kjempet om NM-seieren på 5-kilometeren fredag, og også da ble Østberg sølvvinner.

Anna Svendsen fikk bronsen på tremila med intervallstart. Tromsø-løperen havnet hele 4.21 minutter bak Johaug.

Ledet fra start

Jenta fra Dalsbygda var i ledelsen fra første mellomtid, og ledet hele veien fra start til slutt. Allerede ved 5,5 kilometer ledet Johaug med 18 sekunder på Østberg.

Hun fortsatte å male på og ved halvveis løp var ledelsen på 46 sekunder til Østberg. 29 år gamle Svendsen fulgte nærmest de to, men hun lå hele 2.12 bak verdens beste distanseløper.

Ingen var i nærheten av å holde samme tempo som Johaug, som hadde økt til 1.20 på Østberg med seks kilometer igjen.

Nansen-løperen holdt farten og var i mål overlegne 1.32 minutter foran Østberg.

Dermed har Johaug gått gjennom comebacksesongen med kun ett tap på distanserenn. Det kom sist helg, da hun tapte for Stina Nilsson på 10-kilometeren i Canada.

Fantastisk sesong

– Det har vært en fantastisk sesong. Det er litt vanskelig å skjønne her og nå. Jeg tror jeg må få litt tid på meg og se hva slags sesong jeg har hatt, og for et comeback det har vært for min del. Jeg hadde ikke drømt om det engang, at det skulle gå så bra som det har gjort, sa Johaug.

Hun benyttet muligheten til å takke alle som har hjulpet henne tilbake til verdenstoppen.

– Endelig har det vært mye gledestårer rundt omkring. Det gir meg en veldig motivasjon til videre satsing.

Sølvvinner Østberg var også fornøyd etter løpet.

– Det blir jo et større og større gap til Therese, men jeg prøver å ikke tenke altfor mye på det, og jeg synes jeg gjorde en veldig bra tremil klassisk og er veldig godt fornøyd, sa hun.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var på forhånd regnet som en soleklar medaljekandidat, men bronsevinneren fra fredagens 5-kilometer stilte ikke til start.

