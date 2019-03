– Det er Heimebane ganger tusen

Endte med tap

Start endte opp med å tape 0-1 for Aalesund. Mathisen er ikke i tvil om at de mildt sagt kaotiske forberedelsene hadde en del av skylden.

– Spillerne ble absolutt preget av dette. Her satt de altså i garderoben og hadde begynt sine forberedelser med sine to nye trenere, og så plutselig kommer en karakter som Kjetil Rekdal inn. Det er klart det påvirker spillerne. Det har vært mye mas og støy i dagene i forkant, men det tror jeg de kunne lagt bak seg. Men når det da blir kaos på kampdag, og de sitter i garderoben halvannen time før kamp uten å vite hvem som skal lede laget, så sier det seg selv at dette var alt annet enn optimale forberedelser. I tillegg er det flere av disse spillerne som ikke har det beste forholdet til Rekdal.

Mener Rekdal ikke tenker på klubbens beste

Under kampen kunne man høre taktfaste støtteerklæringer fra fansen til Kjetil Rekdal. Men Mathisen poengterer at Rekdal ikke tenkte på klubbens beste da han bestemte seg for å lede laget lørdag.

– Det er ingen tvil om at Rekdal vet dette og bruker det som et pressmiddel. Han hadde lyst til å lede laget i denne kampen mot Aalesund, men hadde Kjetil Rekdal kun tenkt på Start, slik han selvfølgelig ikke gjør, så hadde han selvfølgelig aldri gått ned i den garderoben og ledet laget fra benken i går. Det er null tvil om at dette hadde negativ påvirkning på spillerne.

– Han har støtte i deler av miljøet rundt klubben. Og så er det noen som har tatt Starts parti. Men når Rekdal og hans advokat de siste dagene har kommet med sin side av saken, så må Start være veldig forsiktig med hva de sier, og egentlig holde kjeft. Derfor forstår jeg veldig godt at de aller fleste har Rekdals parti, men det er jo slik at det er to sider av denne saken.