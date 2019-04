Interessen rundt Audis elektriske SUV e-tron har vært formidabel. Etter forsinkelser er endelig utleveringen til både tålmodige og utålmodige kunder i gang.

Men det virker dessverre ikke som problemene er helt over ennå. Det har dukket opp nye og mørke skyer i horisonten. Denne gangen i produksjonen av elbil-SUV-en, som over 20.000 kunder venter på verden over.

Audi får nemlig ikke de batteriene de trenger for å opprettholde produksjonen på 300 biler om dagen. De klarer kun å produsere rundt halvparten. Altså rundt 150 biler om dagen. Det skriver det anerkjente nettstedet electrive.com på sine sider.

Problemet ligger i at batterifabrikken LG Chem ikke klarer å produsere batterier nok for å dekke etterspørselen. Etter det vi forstår er det rett og slett produksjonskapasiteten det står på, og ikke tilgangen til noe å produsere av.

Kan gi lengre ventetid

Audi har tidligere sagt at det ikke er uvanlig med noen komplikasjoner i forbindelse med lanseringer av helt nye modeller, og at det er viktig at produksjonen nå må øke gradvis for å opprettholde kvaliteten. Vi tror allikevel at de veldig gjerne skulle har sluppet akkurat dette.

Audi e-tron produseres i Brussel og ventetiden er på rundt fem måneder nå. Om man ikke får orden på batterileveransene, betyr det kort og godt at ventetiden økes ytterligere.

Noe som selvsagt passer Audi dårlig i et elbilmarked som stadig blir tøffere med en økende mengde konkurrerende merker som også vil tilby elbiler. Det skulle vel være nok å nevne Tesla Model X, Jaguar I-Pace og ikke minst kommende Mercedes EQC og BMW iX3.

Problemene på batterifabrikken skal ikke påvirke det norske, prioriterte markedet, sier Morten Moum hos den norske importøren

Tilbyr "Fast track" modeller

– I midten av mars begynte vi å levere ut de første kundebilene, og allerede nå er det veldig mange Audi e-tron på norske veier, i tillegg til at det leveres ut nye biler daglig.



Det sier Morten Moum som er PR- og kommunikasjonssjef for Audi hos den norske importøren.

– Vi har god dialog med fabrikken, og jobber tett med dem – og Norge er et prioritert marked for Audi e-tron. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om at batteriproduksjonen skal skape noen forsinkelser for norske kunder.

– Leveringstid avhenger blant annet av valgte utstyrskombinasjoner. Fabrikkens mål har hele tiden vært at e-tron ikke skal ha lengre leveringstid enn tilsvarende fossilbiler. Ønsker man raskest mulig levering, så tilbyr vi et «Fast Track»-alternativ. Dette er ferdigbygde, godt utstyrte biler, som vi kan levere på svært kort tid, avslutter Moum.

Mye tyder dermed på at dette enn så lenge ikke vil påvirke leveringene til det norske markedet. Men med bare halv produksjonstakt ligger det jo i kortene at noen andre da må vente...​

