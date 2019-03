Kun dager før hun vant Oscar for beste originalsang med låten «Shallow», fra A Star is Born, kom nyheten om at Lady Gaga (33) kjæresten Christian Carino (49) hadde gått hvert til sitt.

Paret var sammen i rundt to år.

Årsaken til bruddet skal nå være kjent, ifølge US Weekly.

– Chris behandlet ikke Gaga noe bra mot slutten av forholdet deres, opplyser en kilde til nettstedet, og legger til at hun skal ha tilbrakt tid sammen med kameraten Jeremy Renner (48) i ukene etter bruddet.

Sjalusi

En annen kilde sier til magasinet at sjalusi skal ha vært noe av grunnen til at popstjernen selv valgte å gjøre det slutt.

– Gaga var den som avsluttet det. Han var sjalu. Han prøvde å finne henne hele tiden og tekstet henne mye. Vennene hennes likte ham heller ikke, forteller kilden.

Siden bruddet har sangeren tilbrakt mer tid sammen med Renner, i hans hjem i Hollywood, opplyser kilder til det samme nettstedet.

Romanserykter

Det har tidligere også blitt spekulert i om en romanse mellom Gaga og motspilleren i A Star i Born, Bradly Cooper (44).

Under Oscar-utdelingen for filmåret 2018, fremførte de to låten «Shallow» foran en fullspekket sal.

Allerede før den intime duetten under pauseshowet har folk på internett håpet at de to stjernene skal gjøre det slutt med sine respektive kjærester, og la romansen på filmlerretet bli en realitet.

Gaga selv avkreftet ryktene, da hun omtalte Cooper som en «ekte venn», i et innlegg på Twitter.

«Ingenting kunne vært mer spesielt enn å dele dette øyeblikket på Oscar-utdelingen med en ekte venn og et artistisk geni.», stod det i innlegget.