Det bekrefter Rekdals advokat, Erik Flågan, i en pressemelding sendt ut lørdag formiddag – i underkant av fem timer før kampstart.

– Rekdal er en erfaren kampleder, kjent for sine kvaliteter som nettopp det, og er, som vi varslet IK Start i går, vel forberedt til dagens kamp, sier Flågan i pressemeldingen.

«Kjetil Rekdal bekrefter at han er forberedt og klar til å lede IK Start mot Aalesund senere i dag», heter det videre i pressemeldingen.

50-åringens advokat mener at sørlendingene «ikke har presentert noe gyldig grunnlag for å nekte Rekdal å gå på jobb».

– Klubbens fremgangsmåte i denne farsen er under enhver kritikk. Klubbens påstand om at arbeidsgivers styringsrett gir grunn til å nekte Rekdal å utøve sin arbeidsrett, er ikke korrekt. Styringsretten gir ingen rett til å nekte noen å gå på jobb, slår Flågan fast.

I går bekreftet IK Start i en pressemelding at Joey Hardarson og Andreas Jensen skal lede laget mot Aalesund. Senere på kvelden bekreftet klubbens styreleder, Monica B. Grimstad, overfor TV 2 at de nekter ham å lede laget i serieåpningen.

I pressemeldingen hevdet Start at partene var blitt enige om at Rekdal «inntil videre er fritatt for arbeidsplikt».

Dette slår Flågan tilbake mot.

– Det stemmer heller ikke, slik det påstås, at partene i møtet torsdag morgen «ble enige» om at Rekdal inntil videre ble fritatt for arbeidsplikt. Rekdal ble tatt fullstendig på sengen av beskjeden om at han ikke lenger var ønsket til å lede laget inn mot serieåpningen, og IK Start sørget for å eskalere situasjonen gjennom raskt å sende ut pressemelding og innkalle til pressekonferanse, sier Flågan i pressemeldingen.

Styreleder i IK Start, Monica B. Grimstad, har ikke besvart TV 2s henvendelser lørdag formiddag.