Tirsdag sa et flertall i EU-parlamentet ja til å avvikle ordningen med å stille klokka fram og tilbake hvert halvår fra 2021.

Norge har tradisjonelt fulgt tiden i EU. Det betyr at ordningen med å stille klokka fram og tilbake kan avvikles om få år, også her hjemme.

Avviklingen er derimot ikke en realitet helt enda, og natt til søndag 31. mars må du derfor huske å stille klokka atter en gang.

Pass på dette

Det er ikke til å stikke under en stol at de fleste nordmenn har smarttelefoner i dag, og mange tenker kanskje ikke engang over at klokka stilles.

Har man derimot reist til et annet land, eller jukset seg til flere liv i Candy Crush, kan det være lurt å sjekke at de automatiske tidsinnstillingene er påskrudd.

Det kan også være lurt å være årvåken når det gjelder andre klokker som ikke stilles automatisk. Eksempler på dette kan være klokken på bilen, stekeovnen, armen eller veggen.

Enkel huskeregel

Hvis du er en av de som sliter med å huske hvilken retning klokka skal stilles, har Justervesenet en enkel huskeregel:

Om våren ser man fram til sommerferien, og stiller derfor klokka en time fram. På høsten lengter du tilbake til sommerferien og stiller klokka tilbake. ​

På vårparten skal vi altså stille klokka framover mot sommeren, mens på høsten skal vi stille klokka bakover mot sommeren.

B-mennesker er nok derfor hakket mer fornøyde den siste søndagen i oktober, når man får én ekstra time på øyet.​

Sommertidens historie

På Justervesenets nettsider står det at Norge har hatt sommertid hvert år siden 1980. I 1996 ble sommertiden den samme i alle EU-landene.

Historisk har sommer- og vintertiden derimot et lengre liv.

Første gang klokkeendringen ble foreslått var allerede i 1784 da selveste Benjamin Franklin skrev et humoristisk essay om temaet.

Over hundre år senere, i 1910, ble forslaget for første gang tatt på alvor. I årene etter ble idéen sakte men sikkert plantet, og fra andre verdenskrig begynte land å innføre nasjonale regelverk for tidsendringen.