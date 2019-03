– Det går overraskende bra med barn av IS-krigere

I oktober i fjor reiste psykologen Gerrit Loots til Al-Hol-leiren i det kurdiske området i Syria. Her undersøkte han en gruppe belgiske barn og leverte en rapport til regjeringen.

– Da de så en mann de ikke kjente, ble de redde og løp til mødrene sine. Man kunne se at disse barna bar på en viss utrygghet. De har vært gjennom noen tøffe opplevelser. Men de klarte seg ganske bra, sier Loots.

Han er professor ved Vrije Universiteit Brussel og en nestor i miljøet, som blant annet har behandlet barnesoldater i flere land.

Beskyttet av mødrene

Et TV-team fulgte Loots til Syria, og på tv-bildene kan du se Loots og teamet hans leke med barna, samtidig som de tester dem. Han fant ut at barna hadde dårligere utvikling, blant annet språklig, enn det som er normalt for barn på sammenliknbare alderstrinn. Men barna snakket ofte flere språk, som fransk, nederlandsk og arabisk.

Barna har levd med bombeangrep og flere av mødrene var blitt skadd i angrepene. Loots mener mødrene er grunnen til at det går overraskende bra med barna.

– De beskyttet barna veldig godt. Hvis disse barna ikke er så veldig traumatiserte, er det også takket være mødrene, sier han. Derfor mener han at mødrene må være med, når barna returnerer til Belgia. Selv om de må direkte i fengsel.

Også direktøren for ChildFocus, Heidi De Pauw, har besøkt de belgiske barna i leirene. ChildFocus er en organisasjon som ble etablert etter flere pedofili-saker og bortføringssaker i Belgia på 90-tallet. Vanligvis får organisasjonen mye ros for sitt arbeid, blant annet for barn utsatt for seksuelle overgrep.

I arbeidet for barn av fremmedkrigere har det haglet med trusler og hets.

– Disse barna har ingen leker, og de mangler gode klær. De hygieniske forholdene er ikke de beste, forteller hun.

Ett av barna hun besøkte har en alvorlig, kronisk sykdom, og mangler medisinsk behandling.

Farlig for sikkerheten?

Belgia har rundt 160 barn i Syria og Irak, og har bestemt at barn under ti år skal hentes hjem. Tilbakeføringen er vanskelig, blant annet fordi kurdiske myndigheter i Syria ikke ønsker å bli sittende igjen med mødrene. Skal barna ut, skal også mødrene ut. Debatten raser i flere land i Europa om hva som skal skje med fremmedkrigere og familiene deres etter IS-kalifatets fall. Heidi De Pauw mener det er farligere å la barna være i Syria, enn å hente dem hjem og rehabilitere dem.

– Hvis et barn er hjernevasket, vet vi hvordan vi kan avlære det. Om vi lar dem bli værende der, er de en større trussel mot sikkerheten i Belgia, enn om vi henter dem hit. Om vi henter dem tilbake, kan vi følge dem opp. Da kan vi vurdere om de er i faresonen eller ikke når de er rundt 17 år, sier hun.