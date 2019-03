I helgen er 265 Frp-politikere samlet til Vårkonferanse på Gardermoen hvor partiet skal finpusse formen før høstens kommunevalg. Noen få kilometer unna holder SV sitt landsmøte. Fra talerstolen gikk Siv Jensen hardt ut mot det rødgrønne partiet.

– Jeg har en beskjed til SV. Nå er det nok! Stopp heksejakten på de som skaper arbeidsplasser, skaper velferd og bygger landet vårt, sa Jensen.

Jensen går spesielt til angrep på SVs skattepolitikk, som hun mener vil gå hardt utover bilistene og boligeierne.

– SV vil at folk over hele landet som er avhengig av bilen i sin hverdag skal straffes. Over seks milliarder kroner av skatte- og avgiftsøkningene ville gått på bil, sa hun.

Langet ut mot regjeringen

SV-leder Audun Lysbakken raste mot regjeringens skattepolitikk. Under gårsdagens landsmøte fortalte lysbakken at han ønsker å føre en skattepolitikk for de mange og ikke for de få. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Under fredagens tale til landsmøtet raste SV-leder Audun Lysbakken mot regjeringen, som han mener fører en politikk som går på tvers av verdiene som den norske velferdsstaten er bygget på. Å endre skattesystemet står øverst på Lysbakkens liste for å motvirke økte forskjeller.

– Vi vil ha en ny direktørskatt på lønninger over 1,5 million, sa han til landsmøtet.

Kjøp og salg av eiendommer og boliger har blitt god butikk for enkelte. Lysbakken vil ha en spekulantskatt for dem som eier mange boliger.

– Direktørskatt. Spekulantskatt. Maktskatt. Mer skatt på luksus og privilegier, mindre skatt på det viktigste vi har: arbeid. Det er en skattepolitikk for de mange, ikke for de få, sa Lysbakken under sin landsmøtetale.

Slår tilbake mot Lysbakkens ønske om spekulantskatt

Fra talerstolen fortalte Siv Jensen at de vil fortsette kampen mot eiendomsskatten. Frp-lederen mener at folks hus og hjem ikke skal være et skatteobjekt.

– SV vil innføre den usosiale og unødvendige eiendomsskatten over hele landet. En nasjonal eiendomsskatt. Vi ser det gang på gang. Når det skorter på inntektene, griper sosialistene til den enkleste løsningen – og tar et jafs fra lommeboka til folk, sa Jensen under Frps vårkonferanse.