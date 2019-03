Den portugisiske kvinnen ble erklært hjernedød i desember.

Da den tidligere profesjonelle kanoisten fikk et alvorlig astmaanfall, ble hun lagt i kunstig koma, kun 19 uker på vei. Tilstanden hennes forverret seg raskt, og 26. desember ble Sequeira erklært hjernedød.

Den opprinnelige planen var å gjennomføre keisersnittet fredag. I stedet ble det holdt en begravelse.

I hele 56 dager ble hun holdt i live for å sørge for at sønnen, som har fått navnet Salvador, skulle få overleve.

– Bitter glede

Salvador ble født da Sequeiras var gravid i sin 32. uke. Han veide bare 1,7 kilo, og ligger på avdeling for nyfødt intensiv.

Gutten har pusteproblemer, men det er ventet at han kan forlate sykehuset om tre uker.

– Det er en glede med bismak. Jeg vil ikke møte barnebarnet mitt med denne bitterheten, sier Fatima Branco, Sequeiras mor, til Observador.

Den nybakte bestemoren sier at hun ikke kan fylle tomrommet etter tapet av datteren med den lille gutten, men at hun må få sørge og lukke kapittelet som var hennes datterens liv.

Fatima forteller at barnets far, Bruno, er av hovedårsakene til at Salvador lever i dag.

Andre barn født

Dette er det andre barnet i senere år som har blitt født av en hjernedød kvinne i Portugal. I 2016 ble en gutt ved navn Lourenco født i Lisboa, etter han overlevde 15 uker i sin mors livmor.

Det er Portugals lover om antatt samtykke ved organdonasjon som gjør det mulig for hjernedøde kvinner å bære fram et barn. Dersom den avdøde ikke eksplisitt har nektet å være organdonor, kan man anta at personen ønsker det.

Loven, i tillegg til et ønske fra Sequeiras familie og Salvadors far, har gjort det mulig å holde henne kunstig i live.

– Å være en donor handler ikke bare om å donere et hjerte, en lever eller en lunge. Det handler også om å være i en posisjon som gjør at et barn kan leve, sier lederen for sykehusets etiske komité, Felipe Almeida, til Observador.

– Og ingen har rett til å avbryte en mors beslutningsprosess.