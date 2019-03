Fire menn må møte i Borgarting etter bestillingsdrapet på Ensjø

Det var kvelden mandag 13. august 2012 at Aqeel Shazad (31) ble skutt og drept på en Shell-stasjon på Ensjø i Oslo.

En nå 41 år gammel portugisisk mann ble seks år senere dømt til elleve års fengsel for å ha utført drapet. Tingretten mente imidlertid at han ikke var alene om ugjerningen.

– Drapet på Aqeel Shahzad fremsto som en ren henrettelse, og som et resultat av en sammensvergelse. Politiet mente således at det var godt planlagt, og at de som sto bak, hadde satt opp en felle for Shahzad, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Hjernen bak drapet, ifølge påtalemyndigheten og tingretten, var en nå 32 år gammel norsk-pakistansk mann. Han ble dømt til 19 års fengsel for å ha gitt portugiseren ordre om å drepe Shazad mot vederlag.

I tillegg ble to andre menn på 34 og 32 år dømt til henholdsvis 13 og 16 års fengsel for å ha hjulpet portugiseren med å tilrettelegge og planlegge drapet.

Lang politijakt

Den hovedtiltalte norskpakistaneren befant seg i Portugal på drapstidspunktet, og erkjente ikke straffskyld da saken gikk for Oslo tingrett.

Etter drapet ble han etterlyst internasjonalt av norsk politi og pågrepet i Dubai 1. september 2015. Han ble utlevert til Norge sommeren 2016.

Portugiseren var også tiltalt for drapsforsøk på Shahzads venn, som satt i bilen da den ble beskutt. Dette har han ikke erkjent straffskyld for, og retten frikjente ham fordi de ikke fant det bevist at han hadde et forsett om å drepe mannen. Mannen ble pågrepet i Nederland to år etter drapet etter å ha vært ettersøkt i flere land.

41-åringen har erkjent drapet og har ikke anket saken, men påtalemyndigheten har anket frikjennelsen for drapsforsøk. Dette nekter han fortsatt straffskyld for, opplyser hans forsvarer Aase Karine Sigmond til NTB.

Kriminelt miljø

Politiet mener både Shazad og vennen tilhørte et kriminelt miljø, og de skal ha hatt flere konfrontasjoner og konflikter med flere av de tiltalte forut for drapet.

Hovedtiltalte kommer ifølge politiet også fra et kriminelt miljø. Kun måneder etter drapssaken møtte han i Sør-Gudbrandsdal tingrett, der han var tiltalt for å ha overdratt minst 53,5 kilo cannabis til personer på Lillehammer og i Oslo i femårsperioden fra januar 2009 til januar 2014.

Ifølge tiltalen fikk han betalt snaut 1,4 millioner kroner fra flere personer for narkotikaen. Han mottok pengene mens han befant seg i en rekke land, blant annet Portugal, Thailand, De forente arabiske emirater, Hongkong, Pakistan, Tyrkia, Nederland og/eller Norge, ifølge tiltalen.