Nødetatene fikk melding om brannen i Sogn og Fjordane klokken 3.39. En kolonne med tre vogntog var halvannen kilometer inne i tunnelen da ett av vogntogene begynte å brenne.

Fire personer er sendt til Lærdal sjukehus med mindre røykskader. Det var kraftig varmeutvikling på stedet. Vogntoget er helt utbrent, men brannvesenet har slukket brannen. Det foregår ventilering av tunnelen, opplyser brannvesenet.

– Tunnelen vil bli stengt lenge. Det henger ledninger ned, og geologer må undersøke vegger og tak. Brannvesenet driver fortsatt med etterslukning, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord til TV 2 klokken 6.30 lørdag morgen.

Gudvangatunnelen er hovedfartsåren mellom Oslo og Bergen.

– Hvis man planlegger å kjøre den veien til Oslo eller Bergen, må man forvente at det kan ta flere timer lenger enn det vanligvis gjør, sier trafikkoperatør Eirik Rystad Skånøy til TV 2.



Anbefalt omkjøring er via riksvei 13 Voss-Granvik, riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 Hol/Aurland. Omkjøring også mulig via E39 Bergen-Lavik-Oppedal og fylkesvei 55 Dragsvik-Hella, skriver Vegtrafikksentralen Vest på Twitter.

Det blir imidlertid kolonnekjøring på riksvei 7 på grunn av uvær.

Hele tunnelen og alle vogntogene er gjennomsøkt, opplyser politiet. Det er ikke funnet flere personer i tunnelen. Politiet opplyste først at 37 personer ble evakuert, men har nedjustert tallet til 32. Flesteparten er vedlikeholdsarbeidere. Alle de tre sjåførene er gjort rede for.

