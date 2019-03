Legene på et indisk sykehus oppdaget at det var noe ganske annet enn epileptiske anfall som hadde plaget en 18-åring som de fikk inn til behandling.

Foreldrene til 18-åringen fortalte legene at han i en uke hadde klaget over lyskesmerter på høyre side.

MR-undersøkelse

Under eksaminasjonen oppdaget legene at han hadde hevelser over sitt høyre øye, og virket forvirret. For å finne ut hva som forårsaket dette, tok de en MR-undersøkelse.

Den avdekket at 18-åringens hjerne var angrepet av parasitter, skriver New England Journal of Medicine.

Diagnosen var Nevrocysticercose, som ifølge Legehåndboken skyldes infeksjon med larvestadiet, og er den vanligste årsaken til epilepsi i utviklingsland.

Døde på sykehuset

Ormelarver hadde kravlet ut av eggene og spist seg inn i hjernevevet. Parasittinfeksjonen hadde ført til at det var dannet cyster flere steder i hjernen og flere andre steder på kroppen.

Omfanget var så stort at det ikke var mulig å redde 18-åringen, som døde etter to uker på sykehuset i India, skriver legetidsskriftet.

I 2014 ble det kjent at man hadde oppdaget en bendelormlarve i hjernen til en kinesisk mann i 50-årene.

Da klarte hjernekirurger å fjerne bendelormlarven, som kunne ha lagt egg i hjernen og forårsaket en enda større betennelse.

Mannen, som hadde bodd lenge i England, hadde over tid hatt sterke smerter på høyre side av hodet, epileptiske anfall, endret luktesans, dårlig hukommelse og flashbacks.