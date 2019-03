I desember 2017 ble tobarnsfaren Andrew Finch (28) skutt og drept da han ble offer for «swatting» – falske nødanrop som skal få innsatsstyrkene SWAT til å rykke ut.

Det hele startet da to personer å krangle mens de spilte «Call of Duty» med en innsats på mellom én og to dollar.

Ga feil adresse

Den ene av dem, 26 år gamle Tyler Barriss, truet med å «swatte» den andre personen. Vedkommende ga da fra seg en adresse som ikke egentlig var personens egen, men adressen til tobarnsfaren Andrew Finch.

Kort tid etter ringte Barriss til rådhusets sikkerhetsavdeling. I samtalen utga han seg for å bo på adressen til Finch, og sa blant annet at han hadde skutt faren sin og at han holdt moren og et søsken som gissel.

Politiet rykket ut til den aktuelle adressen og gjorde seg klar til en gisselsituasjon.

– Vil sette en stopper

Da 28 år gamle Andrew Finch åpnet døren, ba politiet ham holde armene i været. En politibetjent skal ha avfyrt skudd da tobarnsfaren senket hendene, fordi han trodde Finch grep etter våpen. Senere viste det seg at 28-åringen var ubevæpnet.

Nå er Tyler Barriss (26) dømt til 20 års fengsel for de falske nødanropene, melder CBS News.

26-åringen innrømmet i november skyld på 51 tiltalepunkter om falske nødanrop og trusler. Påstanden fra aktoratet var 25 års fengsel, mens forsvareren mente 20 års fengsel var passende.

To andre er tiltalt for medvirkning. Ifølge myndighetene var det Casey Viner (19) som ga adressen til Barriss, en adresse som han hadde fått fra Shane Gaskill (20).

Viner og Gaskill har ikke erklært straffskyld, men Viner skal ifølge CBS News gi domstolen en ny forklaring under en høring førstkommende onsdag. Gaskills rettssak er utsatt til 23. april.

– Vi håper at dette sender tydelige signaler. Vi vil sette en stopper for swatting i spillmiljøene, sa Stephen McAllister i påtalemyndigheten etter at dommen var falt.

Ifølge FBI er det rundt 400 «swatting»-saker i året i USA. Det føderale politiet tok begrepet i bruk allerede i 2008, da de advarte mot en ny form for telefonterror.